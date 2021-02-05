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Arrêté
Têtes flexibles DualPrecision
50 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse rétractable
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts.
S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.
La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde assure un rasage confortable sous le niveau de la peau.
4.2
sur 6
499
Avis
89%
recommandent ce produit
Le Meuh
05/02/2021
Suisse
Un super appareil qui m'accompagne quotidiennement
En 5 ans il a toujours bien fonctionné est sans problèmes, de plus je peut le laver à l'eau
Avantages
Ont peu le laver à l'eau
Contre
Aucuns
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
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Armand
08/04/2016
Suisse
Acheteur vérifié
Rapport qualité prix très sstisfaisant
Pour un rasoir de gamme moyenne, il est tout simplement parfait. Pas de socle et d'accessoires encombrants, simple d'utilisation et d'une autonomie très convenable. il peut simplement se nettoyer à sec ou par un court rinçage à l'eau. Le rasage est confortable, c'est à peine si l'on sent le rasoir sur la peau. Le peigne escamotable est en revanche plus instable et un peu moins efficace, il a tendance à se refermer un peu trop facilement. La ligne est moderne et agréable à l'œil, enrichie par un témoin de charge efficace.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Rasoir électrique à sec
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amadeus
06/05/2017
France
Très bon rapport qualité/prix
Article robuste et bonne prise en main. Cet appareil est simple d'utilisation, rechargeable, sa charge dure longtemps. Facile d'entretien.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Rasoir électrique à sec
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Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Rasoir électrique à sec
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.