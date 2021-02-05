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Arrêté

Shaver series 5000 PowerTouchRasoir électrique à sec

PT860/16

4.2
| (499) Avis | 89% recommandent ce produit
DualPrecision
PowerTouch, pour des matins pleins d'énergie. Désormais avec une plus grande autonomie, des têtes entièrement lavables et des lames DualPrecision, pour un rasage de près. Gagnez du temps chaque matin avec PowerTouch.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rase plus de poils

DualPrecision

  • Têtes flexibles DualPrecision

  • 50 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Tondeuse rétractable

Têtes DualPrecision pour raser poils longs et barbes de 3 jours

Têtes DualPrecision pour raser poils longs et barbes de 3 jours

Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts.

Le système Flex & Float épouse les courbes du visage et du cou

Le système Flex & Float épouse les courbes du visage et du cou

S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.

Lames Super Lift & Cut qui soulèvent les poils pour un rasage de près

Lames Super Lift & Cut qui soulèvent les poils pour un rasage de près

La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde assure un rasage confortable sous le niveau de la peau.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

499

Avis

89%

recommandent ce produit

05/02/2021

Suisse

Suisse

Un super appareil qui m'accompagne quotidiennement

En 5 ans il a toujours bien fonctionné est sans problèmes, de plus je peut le laver à l'eau

Avantages

Ont peu le laver à l'eau

Contre

Aucuns

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

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08/04/2016

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Rapport qualité prix très sstisfaisant

Pour un rasoir de gamme moyenne, il est tout simplement parfait. Pas de socle et d'accessoires encombrants, simple d'utilisation et d'une autonomie très convenable. il peut simplement se nettoyer à sec ou par un court rinçage à l'eau. Le rasage est confortable, c'est à peine si l'on sent le rasoir sur la peau. Le peigne escamotable est en revanche plus instable et un peu moins efficace, il a tendance à se refermer un peu trop facilement. La ligne est moderne et agréable à l'œil, enrichie par un témoin de charge efficace.

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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06/05/2017

France

France

Très bon rapport qualité/prix

Article robuste et bonne prise en main. Cet appareil est simple d'utilisation, rechargeable, sa charge dure longtemps. Facile d'entretien.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 