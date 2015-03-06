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Arrêté
QG3150/30
Visibilité supérieure, précision maximale
D'une précision inégalée, la technologie MicroBlade révolutionnaire vous permet de créer exactement le look désiré.
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
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7 en 1
Une série d'accessoires pour vous permettre d'entretenir votre coiffure et/ou votre barbe pour créer le look dont vous rêvez.
D'une précision inégalée, la technologie MicroBlade révolutionnaire vous permet de créer exactement le look désiré.
Les lames en acier trempé inoxydable auto-affûtées sont plus précises que le titane*.
3.7
sur 6
26
Avis
oliv64
06/03/2015
France
bon rapport qualité prix
Multi tache réponds a toute les attentes ;) je recommande ce produis qui est simple d'utilisation et pratique avec une excellente autonomie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles
nico13
14/09/2012
France
très bon produit
Très facile d'utilisation , très pratique , peu encombrant . Note : ++++
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles
michelraynaud
14/09/2012
France
Acheteur vérifié
très bon produit
Très facile d'utilisation , très pratique , peu encombrant . Note : ++++
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles