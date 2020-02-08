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  • Tailler, styliser et raser n’importe quelle longueur de poils
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Arrêté

OneBladeLames de rechange

QP240/50

4
| (183) Avis | 81% recommandent ce produit
Tailler, styliser et raser n’importe quelle longueur de poils
Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage intègre une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

Produits compatibles
OneBlade 360

OneBlade 360
Visage

QP2734/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Visage + Corps

QP2834/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Visage + Corps

QP2834/31

OneBlade 360

OneBlade 360
Visage

QP2734/20

OneBlade 360 with Connectivity

OneBlade 360 with Connectivity
Visage + Corps

QP4631/65

OneBlade

OneBlade
Visage reconditionné

QP2724/20R1

OneBlade 360

OneBlade 360
Visage + Corps reconditionné

QP2834/20R1

OneBlade 360 with connectivity

OneBlade 360 with connectivity
Visage reconditionné

QP4530/30R1

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Visage + Corps reconditionné

QP4631/65R1

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Visage + Corps reconditionné

QP6541/15R1

Conçu pour couper les poils et non la peau

Tailler, styliser et raser n’importe quelle longueur de poils

  • Taillez, stylisez et rasez

  • 4 x lames originales

  • Compat. avec tous les manches OneBlade

  • La lame en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride innovant qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.

Compat. avec tous les manches OneBlade

Compat. avec tous les manches OneBlade

Compat. avec OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) et OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Une lame qui ne s’émousse pas facilement

Une lame qui ne s’émousse pas facilement

La lame durable en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur. Lorsque l’icône de retrait apparaît sur la lame, les performances de la lame peuvent ne plus être optimales. Il est alors temps d’envisager de changer la lame pour une expérience de rasage optimale

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.0

sur 6

183

Avis

81%

recommandent ce produit

08/02/2020

France

France

Acheteur vérifié

Super

Simple d'utilisation parfait design J'en suis énormément satisfait un très bon produit. Merci Philips.

Avantages

Sans objet

Contre

Sans objet

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP220/55 Lame remplaçable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP220/55 Lame remplaçable

19/12/2019

France

France

Acheteur vérifié

Necessaire de temps en temps

Lames de rechange pour Oneblade, à changer tous les 4 mois max et selon surtout sa fréquence d'utilisation. Petit pack assez abordable.

Avantages

Indispensable pour le OneBlade

Contre

Prix

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Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP220/55 Lame remplaçable

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Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP220/55 Lame remplaçable

13/09/2019

France

France

Mon premier rasoir à barbe

Simplicité et qualité mais surtout une très belle précision dans chaque mouvement... Moi et mon fils de 17 ans nous avons trouvé dans Oneblade un excellent rapport qualité/prix... Je le conseille vivement et en plus il est très pratique pour les déplacements. Alain et Pierre

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP220/55 Lame remplaçable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP220/55 Lame remplaçable

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.