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regular

Arrêté

OneBlade Pro 360Visage + Corps

QP6551/15

4.3
| (1900) Avis | 89% recommandent ce produit
Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur*
Le Philips OneBlade Pro Visage + Corps taille, stylise et rase votre corps et votre barbe, même longue. Il comprend une lame pour le visage et une lame avec un système de protection pour zones sensibles. Inutile de multiplier les appareils. Le OneBlade répond à tous vos besoins.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

Conçu pour couper les poils et non la peau

Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur*

  • Batterie Li-ion rechargeable

  • Sabot de précision 14 hauteurs de coupe

  • Utilisable sur peau humide ou sèche

  • Afficheur LED numérique

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Le Philips OneBlade bénéficie d’une technologie de stylisation pour le visage révolutionnaire. Il rase vos poils, quelle que soit leur longueur. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides (12 000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.

Lame 360 innovante

La lame 360 innovante pivote dans toutes les directions pour s’adapter aux courbes de votre visage. Son design assure un contact permanent avec la peau et une maîtrise parfaite. Taillez et rasez facilement les zones les plus difficiles à atteindre avec moins de passages et plus de confort*.

Taillez

Taillez votre barbe uniformément avec le sabot de précision réglable inclus. Choisissez l'une des 14 hauteurs verrouillables pour adopter le style de votre choix, de la barbe naissante à la barbe de 3 jours, sans oublier les barbes plus longues.

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4.3

sur 6

1900

Avis

89%

recommandent ce produit

22/01/2024

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Bonne coupe, polyvalent, pratique.

Bonne coupe, accessoires, vraiment polyvalent. Nouvelle façon de se raser.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro 360 QP6651/30 Visage + Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro 360 QP6651/30 Visage + Corps

28/06/2021

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Fonctionne à merveille

Très bonne coupe, facile d'utilisation et d'emploi

Avantages

Petit, facile d'emploi

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro QP6650/60 Visage + Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro QP6650/60 Visage + Corps

03/05/2021

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Excellent produit

Très bon produit et très pratique rasé très bien j’ai plus d’irisation depuis que je l’utilise

Avantages

Rasage parfait

Contre

Aucune

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro QP6650/30 Visage + Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro QP6650/30 Visage + Corps

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Par rapport au modèle précédent lors du rasage

  2. Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Varie selon l'utilisation.