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Arrêté
Batterie Li-ion rechargeable
Sabot de précision 14 hauteurs de coupe
Utilisable sur peau humide ou sèche
Afficheur LED numérique
Le Philips OneBlade bénéficie d’une technologie de stylisation pour le visage révolutionnaire. Il rase vos poils, quelle que soit leur longueur. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides (12 000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.
La lame 360 innovante pivote dans toutes les directions pour s’adapter aux courbes de votre visage. Son design assure un contact permanent avec la peau et une maîtrise parfaite. Taillez et rasez facilement les zones les plus difficiles à atteindre avec moins de passages et plus de confort*.
Taillez votre barbe uniformément avec le sabot de précision réglable inclus. Choisissez l'une des 14 hauteurs verrouillables pour adopter le style de votre choix, de la barbe naissante à la barbe de 3 jours, sans oublier les barbes plus longues.
4.3
sur 6
1900
Avis
89%
recommandent ce produit
Sl46
22/01/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Bonne coupe, polyvalent, pratique.
Bonne coupe, accessoires, vraiment polyvalent. Nouvelle façon de se raser.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro 360 QP6651/30 Visage + Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro 360 QP6651/30 Visage + Corps
Giltho
28/06/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Fonctionne à merveille
Très bonne coupe, facile d'utilisation et d'emploi
Avantages
Petit, facile d'emploi
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro QP6650/60 Visage + Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro QP6650/60 Visage + Corps
Baffo62
03/05/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Excellent produit
Très bon produit et très pratique rasé très bien j’ai plus d’irisation depuis que je l’utilise
Avantages
Rasage parfait
Contre
Aucune
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro QP6650/30 Visage + Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro QP6650/30 Visage + Corps
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Par rapport au modèle précédent lors du rasage
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Varie selon l'utilisation.