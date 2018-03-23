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Arrêté
Avec témoin de temps de rasage restant
L'unité de rasage est dotée de trois têtes flexibles indépendantes pivotant dans toutes les directions. Cette combinaison unique garantit un contact optimal avec les courbes du visage, permettant de raser même les poils les plus inaccessibles du cou.
Les têtes de rasage Triple-Track à 3 dimensions offrent 50 % de surface de rasage en plus, comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
Récompenses
3.8
sur 6
10
Avis
80%
recommandent ce produit
ErkkiBoy
23/03/2018
Suomi
Upea & hienosti muotoiltu
Hyvä kone, jossa plussaa mm: digitaalinen näyttö hyvä akun kesto integroitu trimmeri kestävyys (kohta 8 v käytössä)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour arcitec RQ1090 Electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour arcitec RQ1090 Electric shaver
sammy1937
18/03/2012
Nederland
geweldig apparaat
scheert zeer soepel en glad,ligt lekker in de hand en is makkelijk in onderhoud. korte oplaat tijd en gaat lang mee.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat
Rene1956
14/10/2011
Nederland
De scheerapparaat is een mooi product omdat het met de vorming van de kaak meegaat
Dit is mijn 4e scheerapparaat van Philips. en elke keer verbetert het comfort. Wat ik wel heb gemerkt is dat de oplaadtijd is gehalveerd. voorheen kon ik 120 minuten doen met de accu en nu nog 60 minuten. Ik zou geen ander apparaat wensen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.