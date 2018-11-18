Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
Produit arrêté
Remplacer par la référence SH70
Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.
Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.
Les têtes de rasage Triple-Track à 3 dimensions offrent 50 % de surface de rasage en plus, comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.
3.8
sur 6
52
Avis
80%
recommandent ce produit
Berny2001
18/11/2018
France
Le meilleur
Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour RQ10 Shaving unit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour RQ10 Shaving unit
Pat2251
02/12/2013
België
Doet wat het moet doen.
Het resultaat is prima. Ik moet de scheerhoofden opnieuw vervangen, maar dit lijkt mij snel te zijn. Op wat baseert de machine zich om de koppen te vervangen? Tot nu toe is het resultaat prima. Ik zie de noodzaak om te vervangen niet direct in.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour RQ10/50 scheerhoofden
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour RQ10/50 scheerhoofden
scheerzeep
02/12/2013
België
prima
excellent, reeds mijn vierde philips scheerapparaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour RQ10/50 scheerhoofden
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour RQ10/50 scheerhoofden