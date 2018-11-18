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  • Un rasage de près
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Arrêté

Unité de rasage

RQ10/40

3.8
| (52) Avis | 80% recommandent ce produit
Un rasage de près
Chaque année, vos lames parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 10 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, remplacez vos têtes de rasage tous les 2 ans.
Voir tous les avantages

Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

Un rasage de près

  • Produit arrêté

  • Remplacer par la référence SH70

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.

Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.

Têtes de rasage Triple-Track offrant 50 % de surface de rasage en plus

Têtes de rasage Triple-Track offrant 50 % de surface de rasage en plus

Les têtes de rasage Triple-Track à 3 dimensions offrent 50 % de surface de rasage en plus, comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.

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3.8

sur 6

52

Avis

80%

recommandent ce produit

18/11/2018

France

France

Le meilleur

Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour RQ10 Shaving unit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour RQ10 Shaving unit

02/12/2013

België

België

Doet wat het moet doen.

Het resultaat is prima. Ik moet de scheerhoofden opnieuw vervangen, maar dit lijkt mij snel te zijn. Op wat baseert de machine zich om de koppen te vervangen? Tot nu toe is het resultaat prima. Ik zie de noodzaak om te vervangen niet direct in.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour RQ10/50 scheerhoofden

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour RQ10/50 scheerhoofden

02/12/2013

België

België

prima

excellent, reeds mijn vierde philips scheerapparaat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour RQ10/50 scheerhoofden

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour RQ10/50 scheerhoofden

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