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Arrêté

Shaver series 9000 SensoTouchRasoir électrique 100 % étanche

RQ1280/21

4.3
| (419) Avis | 87% recommandent ce produit
Pour une expérience de rasage exceptionnelle
Le rasoir électrique Philips SensoTouch 3D RQ1280, notre meilleur rasoir à ce jour, vous offre une expérience de rasage exceptionnelle. Le système GyroFlex 3D suit les contours de votre visage et les têtes UltraTrack sont spécialement conçues pour venir à bout de tous les poils en moins de passages.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

avec le système GyroFlex 3D

Pour une expérience de rasage exceptionnelle

  • UltraTrack et GyroFlex 3D

  • 60 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Tondeuse de précision

  • Système Jet Clean

Le système Philips GyroFlex 3D s'adapte à chaque courbe du visage

Le système Philips GyroFlex 3D s'adapte à chaque courbe du visage

Le système de suivi des contours GyroFlex 3D du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage pour réduire la pression et les irritations cutanées.

Les têtes UltraTrack rasent tout type de poils en moins de passages

Les têtes UltraTrack rasent tout type de poils en moins de passages

Un rasage de précision qui limite les irritations cutanées. La tête de rasage est dotée de 3 anneaux spécialisés : des fentes pour les poils normaux, des canaux pour les poils longs, des trous pour les poils courts de votre visage.

Rasoirs avec système Super Lift&Cut

Rasoirs avec système Super Lift&Cut

Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.

Spécificités Techniques

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4.3

sur 6

419

Avis

87%

recommandent ce produit

17/10/2015

France

France

rasoir au top

Je n' ai que quinze jours d' utilisation avec ce rasoir, mais pour l'instant je le trouve parfait d'autant plus que je l'utilise avec de la mousse et vraiment j' ai une peau qui n'est pas agressée. Je suis vraiment satisfait de ce rasoir.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver

01/01/2014

France

France

Trés bon produit

Ce produit est simple a utiliser, très efficace et de tres bonne qualité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver

23/04/2013

France

France

Léger, maniable, performant

Il y a plusieurs années que j'utilise des rasoirs Philips, j'en ai toujours été très content! Les têtes oscillantes sont un atout. Mon dernier achat me convient parfaitement!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 