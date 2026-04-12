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  • Rasage de près plus confortable
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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique 100 % étanche, Series 3000

S3134/57

4.2
| (2047) Avis | 82% recommandent ce produit
Rasage de près plus confortable
Le rasoir Philips Series 3xxx permet un rasage pratique et confortable. Avec ses têtes 5D Pivot & Flex et ses lames PowerCut, il procure un rasage impeccable agréable, aussi bien à sec qu'avec de la mousse à raser ou du gel.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rasage de près plus confortable

  • Têtes 5D Pivot & Flex

  • Lames PowerCut

  • 60 min de rasage, 1 h de charge

Suit les contours de votre visage, pour un rasage confortable

Suit les contours de votre visage, pour un rasage confortable

Le rasoir Philips 3000 est doté de têtes qui fléchissent dans 5 directions pour épouser tous les angles et toutes les courbes de votre visage et de votre cou. Ce rasoir à barbe coupe chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un résultat lisse et uniforme.

Glisse sur la peau pour un résultat lisse et uniforme

Glisse sur la peau pour un résultat lisse et uniforme

Le rasoir Philips pour une finition nette et confortable. Ses 27 lames PowerCut coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un rasage lisse et uniforme à chaque fois. 

Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide

Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide

Un rasoir 100 % étanche qui s'adapte à vos préférences. Optez pour un rasage à sec pratique ou utilisez votre mousse ou gel préféré pour un rasage rafraîchissant sur peau humide.

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4.2

sur 6

2047

Avis

82%

recommandent ce produit

12/04/2026

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Rasoir pratique et multi-fonctionnel.

Ce rasoir correspond à mes attentes. Simple d'utilisation, efficace au rasage, rechargeable rapidement, pratique à nettoyer et à remettre sur son support.

Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3343/13 Rasoir électrique 100 % étanche

Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3343/13 Rasoir électrique 100 % étanche

10/03/2026

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

j aime bien ce genre de rasoir dommage ne peux pas utiliser avec le courant si plus de batterie

Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3244/12 Rasoir électrique 100 % étanche

Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3244/12 Rasoir électrique 100 % étanche

25/11/2025

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Satisfaction

C'était un cadeau pouf mon mari, spoaremrng ol est très satisfait

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3243/12R1 Rasoir électrique 100 % étanche reconditionné

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3243/12R1 Rasoir électrique 100 % étanche reconditionné

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 