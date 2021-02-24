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  • Un rasage confortable
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Arrêté

Shaver series 5000Rasoir électrique 100 % étanche

S5941/27

3.9
| (9) Avis | 88% recommandent ce produit
Un rasage confortable
Le rasoir Philips Series 5000 rend votre rituel matinal plus agréable. Les têtes flexibles dans 5 directions indépendantes suivent les contours de votre visage, pour un rasage et une peau confortables.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Plus de confort et un meilleur suivi des contours*

Un rasage confortable

  • Lames MultiPrecision

  • Têtes MultiFlex

  • Rasage sur peau humide ou sèche

  • Tondeuse de précision SmartClick

Les têtes flexibles se déplacent dans 5 directions, pour un rasage confortable

Les têtes flexibles se déplacent dans 5 directions, pour un rasage confortable

Les têtes flexibles dans 5 directions exécutent 5 mouvements différents afin de suivre les contours de votre visage. Elles glissent en douceur sur votre peau pour minimiser les frottements.

Les lames soulèvent puis coupent les poils longs et courts pour un rasage rapide

Les lames soulèvent puis coupent les poils longs et courts pour un rasage rapide

Bénéficiez d'un rasage de près rapide. Nos lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils et la barbe de 3 jours en quelques passages seulement.

Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous raser sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.

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3.9

sur 6

9

Avis

88%

recommandent ce produit

3

24/02/2021

Deutschland

Deutschland

rasierer

habe diesen trocken-naßrasiere gekauft weil er im angebot war.er hat mich voll überzeugt. ich rasierte mich immer naß mit klinge jetzt nur noch mit rasierer

Avantages

gutes gerät

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5941/27 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5941/27 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

06/06/2022

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Een perfect apparaat

Een perfect apparaat tegen een lage prijs , en een aanwinst in de keuken zeker met de koop app van Philips

Avantages

Alles

Contre

Geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

08/02/2021

België

België

Acheteur vérifié

Top product

Ideaal apparaat. Zowel droog als nat scheren. Dagelijkse scheerbeurt en slechts om de veertien dagen opladen! Geen negatieve punten.

Avantages

Trimmer, droog scheren, nat scheren, praktisch geruisloos en lang te gebruiken.

Contre

Geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Par rapport au Philips PowerTouch 8