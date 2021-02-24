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Arrêté
Lames MultiPrecision
Têtes MultiFlex
Rasage sur peau humide ou sèche
Tondeuse de précision SmartClick
Les têtes flexibles dans 5 directions exécutent 5 mouvements différents afin de suivre les contours de votre visage. Elles glissent en douceur sur votre peau pour minimiser les frottements.
Bénéficiez d'un rasage de près rapide. Nos lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils et la barbe de 3 jours en quelques passages seulement.
Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous raser sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.
3.9
sur 6
9
Avis
88%
recommandent ce produit
hennerda
24/02/2021
Deutschland
rasierer
habe diesen trocken-naßrasiere gekauft weil er im angebot war.er hat mich voll überzeugt. ich rasierte mich immer naß mit klinge jetzt nur noch mit rasierer
Avantages
gutes gerät
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5941/27 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5941/27 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Airfryer spec
06/06/2022
Nederland
Acheteur vérifié
Een perfect apparaat
Een perfect apparaat tegen een lage prijs , en een aanwinst in de keuken zeker met de koop app van Philips
Avantages
Alles
Contre
Geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Jean Pierre Henri
08/02/2021
België
Acheteur vérifié
Top product
Ideaal apparaat. Zowel droog als nat scheren. Dagelijkse scheerbeurt en slechts om de veertien dagen opladen! Geen negatieve punten.
Avantages
Trimmer, droog scheren, nat scheren, praktisch geruisloos en lang te gebruiken.
Contre
Geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Par rapport au Philips PowerTouch 8