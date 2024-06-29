Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
Revêtement protecteur SkinGlide
Lames SteelPrecision
Capteur Motion Control
Têtes flexibles 360-D
Un revêtement protecteur sépare les têtes de rasage de votre peau. Contenant jusqu'à 2 000 microbilles par millimètre carré, il réduit les frottements sur la peau de 25 %* pour minimiser les irritations.
Puissantes et respectueuses de la peau, les 45 lames auto-affûtées SteelPrecision de ce rasoir Philips peuvent effectuer jusqu'à 90 000 coupes par minute pour plus de poils coupés par passage**, et une finition nette et confortable.
La technologie de détection des mouvements de ce rasoir électrique surveille votre rasage et vous guide pour vous permettre d'acquérir une technique plus efficace. Après seulement trois rasages, la majorité des hommes ont amélioré leur technique de rasage et réduit le nombre de passages***.
4.3
sur 6
2959
Avis
85%
recommandent ce produit
Breg1000
29/06/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Bonne utilisation
Bon rasoir il rase très bien il semble plus solide que la gamme 5000
Avantages
Rase très bien. Vision du rasage avec portable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7882/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7882/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Ptitluc
11/01/2022
Suisse
Acheteur vérifié
Efficacité
Appareil peu bruyant, rasage efficace même en humide, nettoyage facile et bonne autonome de la batterie.
Avantages
Peu bruyant et efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7788/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7788/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Quo_Vadis
19/07/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Le rasoir que l'on attend
Ergonomique avec un rasage vraiment de qualité. Silencieux, batterie avec une bonne résistance. En fait on a pas le souci de le charger, résiste bien. Le système du lavage est un vrai confort. Et cerise sur le gâteau, on peut le connecter à une application sur iPhone.
Avantages
Ergonomique, léger, avec station de lavage, application iPhone. Il s'adapte vraiment bien au visage.
Contre
Je cherche encore
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7782/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7782/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport aux matériaux sans revêtement
Tests comparatifs avec le Philips Series 3000.
* Basé sur les utilisateurs du Philips Series S7000 et de l'application GroomTribe en 2019.
* * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche