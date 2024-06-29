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  • Rasage de près, protection cutanée avancée
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Arrêté

Shaver series 7000Rasoir électrique 100 % étanche

S7788/55

4.3
| (2959) Avis | 85% recommandent ce produit
Rasage de près, protection cutanée avancée
Le rasoir Philips Series 7000 glisse parfaitement sur la peau et coupe chaque poil de près, même lorsque vous rasez une barbe de 3 jours. Grâce à sa technologie avancée SkinIQ, ce rasoir est capable de détecter, de s'adapter et de guider vos gestes, pour une meilleure protection cutanée.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

avec la technologie SkinIQ

Rasage de près, protection cutanée avancée

  • Revêtement protecteur SkinGlide

  • Lames SteelPrecision

  • Capteur Motion Control

  • Têtes flexibles 360-D

Un rasoir qui réduit les frottements pour minimiser les irritations

Un rasoir qui réduit les frottements pour minimiser les irritations

Un revêtement protecteur sépare les têtes de rasage de votre peau. Contenant jusqu'à 2 000 microbilles par millimètre carré, il réduit les frottements sur la peau de 25 %* pour minimiser les irritations.

Des performances améliorées à chaque passage

Des performances améliorées à chaque passage

Puissantes et respectueuses de la peau, les 45 lames auto-affûtées SteelPrecision de ce rasoir Philips peuvent effectuer jusqu'à 90 000 coupes par minute pour plus de poils coupés par passage**, et une finition nette et confortable.

Vous guide pour vous permettre d'améliorer votre technique de rasage

Vous guide pour vous permettre d'améliorer votre technique de rasage

La technologie de détection des mouvements de ce rasoir électrique surveille votre rasage et vous guide pour vous permettre d'acquérir une technique plus efficace. Après seulement trois rasages, la majorité des hommes ont amélioré leur technique de rasage et réduit le nombre de passages***.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

2959

Avis

85%

recommandent ce produit

29/06/2024

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Bonne utilisation

Bon rasoir il rase très bien il semble plus solide que la gamme 5000

Avantages

Rase très bien. Vision du rasage avec portable.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7882/55 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

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11/01/2022

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Efficacité

Appareil peu bruyant, rasage efficace même en humide, nettoyage facile et bonne autonome de la batterie.

Avantages

Peu bruyant et efficace

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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19/07/2021

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Le rasoir que l'on attend

Ergonomique avec un rasage vraiment de qualité. Silencieux, batterie avec une bonne résistance. En fait on a pas le souci de le charger, résiste bien. Le système du lavage est un vrai confort. Et cerise sur le gâteau, on peut le connecter à une application sur iPhone.

Avantages

Ergonomique, léger, avec station de lavage, application iPhone. Il s'adapte vraiment bien au visage.

Contre

Je cherche encore

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 S7782/50 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

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Mentions légales

  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. par rapport aux matériaux sans revêtement

  2. Tests comparatifs avec le Philips Series 3000.

  3. * Basé sur les utilisateurs du Philips Series S7000 et de l'application GroomTribe en 2019.

  4. * * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche