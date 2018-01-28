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Arrêté
Beats sensationnels, lumières éblouissantes
Soyez prêts à libérer la musique ! La Philips ShoqBox SB300 diffuse des basses puissantes et explosives grâce à son double radiateur de basses. Faites monter l'ambiance avec des lumières synchronisées sur le rythme de la musique. Robuste, résistant aux chocs et étanche ; la fête vous suivra partout.
Bluetooth®
Étanche, résiste aux chocs
Lumières multicolores
Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre musique sans vous soucier des enchevêtrements de câbles et sans devoir rechercher une prise de courant. Profitez de votre musique en toute liberté avec cet appareil portable.
Laissez-vous transporter par la puissance des beats explosifs et des lumières éblouissantes. Des lumières multicolores pulsent au rythme des beats, pour donner vie à votre musique et ajouter une nouvelle dimension à la fête. Ou si vous préférez danser dans l'obscurité, c'est possible aussi : appuyez sur l'interrupteur, et la lumière s'éteint.
Avec son micro intégré, cette enceinte permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Réalisez une conférence téléphonique au travail, ou appelez un ami pendant une soirée. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.
4.0
sur 6
12
Avis
92%
recommandent ce produit
Greguss
28/01/2018
France
Tres bonne enceintes
Look tres moderne le son est tres bien defini basses presentes sans trop etouffer et les aigues pas trop criard finition exelente et le plus la lumiere multicolor au rytme de la musique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil
Ffflowflow
22/12/2021
Nederland
klein apparaatje waar redelijk veel geluid uitkomt
Voor de grootte komt er redelijk mooi en voor zijn grootte redelijk hard geluid en mooi licht effect er bij
Avantages
Moo en redelijk hard geluid voor hoe klein hij is
Contre
Weet nog niet
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ShoqBox SB300B wireless portable speaker
Date d'utilisation 2021-11-22
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ShoqBox SB300B wireless portable speaker
Date d'utilisation 2021-11-22
Jon334
11/08/2018
Portugal
Muito bom produto simples
Excelente som leve para transporte bonito diseiner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios