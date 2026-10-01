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Arrêté
SBM100GRY/00
Votre enceinte portable tout-en-un
Écoutez de la musique avec votre enceinte portable tout-en-un Philips grâce à son port USB, son lecteur de carte Micro SD, et son entrée auxiliaire. Disponible en plusieurs couleurs, cette enceinte bénéficiant de la technologie wOOx™ est compacte et équipée d'une batterie.
Gris
Copiez simplement les contenus souhaités sur la carte, et insérez-la dans votre lecteur. Vous ne craindrez plus jamais de manquer de choix.
Reposant sur une nouvelle technologie de diffusion radio via un réseau d'émetteurs terrestres, la radio numérique surpasse de loin la transmission FM analogique. Elle offre aux auditeurs un choix plus vaste et des informations variées avec un son cristallin sans crépitements. Cette technologie permet au récepteur de s'arrêter sur le signal le plus fort. Grâce aux stations numériques, il n'est plus nécessaire de mémoriser les fréquences et pour vous simplifier la vie, les stations sont classées par nom.
Notation globale