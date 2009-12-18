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Arrêté
SCD151/60
Noire
La poche isotherme en Thinsulate™ 3M permet de conserver deux biberons Avent d'eau chaude (préalablement bouillie) ou du lait infantile ou maternel frais pendant plusieurs heures.
Le tissu en microfibre est léger et facile à nettoyer.
Le sac Urban de Philips Avent est doté d'une large bandoulière ajustable très confortable.
3.1
sur 6
40
Avis
llewy
18/12/2009
France
Cet avis a été rédigé pour SCD150/60 Sac ThermaBag Avent en néoprène
Cet avis a été rédigé pour SCD150/60 Sac ThermaBag Avent en néoprène
Alice
29/01/2012
Deutschland
Babymesse
Ich habe dies auf der Babymesse in München gewonnen und bin sehr glücklich darüber. Es hält die Getränke warm/kalt und sieht toll aus. Ist außerdem leicht zu bedienen. Verstellbarer Riemengurt, daher auch möglich die Tasche an den Ki. Wagen zu hängen :D
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD150/60 Avent Neopren-ThermaBag
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD150/60 Avent Neopren-ThermaBag
Debfly
23/11/2019
United Kingdom
Great for keeping drinks cold
It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap
Avantages
Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull
Contre
Can't machine wash, only sponge dry
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag