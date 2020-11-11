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Arrêté
Kit nouveau-né
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.
Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.
4.6
sur 6
210
Avis
94%
recommandent ce produit
mama licorne
11/11/2020
France
Super qualité
Biberon de très bonne qualité, facile à nettoyer, ça fait 3 ans que je me sers de c'est biberon et les graduation sont toujours dessus. Je recommande.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD301/01 Kit nouveau-né Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD301/01 Kit nouveau-né Natural
02/10/2020
France
Acheteur vérifié
Top
Super biberon très agréable au bébé, s'adapte parfaitement... La tétine est juste génial pour les nouveaux nés, je les recommande vivement à toutes les futurs et mamans
Avantages
Sécurité ergonomie distribution parfaite
Contre
Peut être le verre
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD303/01 Kit nouveau-né en verre
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD303/01 Kit nouveau-né en verre
charlotteb
21/09/2020
France
Fait partie de la promotion
Employé de Philips
Super 1er biberon
[Employee of philipsglobal] Je trouve le concept des biberons avent de Philips très innovant. La tétine a une forme bien définie que le bébé ne peut pas manquer... Vraiment top.. Je le recommande, de plus, le débit est très bien adapté aux nouveaux nés.. C'est vraiment top, de très bons biberons dont nous pouvons faire entièrement confiance des les premiers jours de l'enfant !
Avantages
Sécurité innovant
Contre
Le prix peut être
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD303/01 Kit nouveau-né en verre
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD303/01 Kit nouveau-né en verre
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.