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Arrêté
SCD603/00
Écran couleur 2,4 pouces
La pile de secours dans l'unité-bébé vous permet de rester connecté en cas de panne de courant
3.3
sur 6
178
Avis
Nounous
19/07/2020
France
Ce produit est au top
Ce produit est génial, je le recommande à 1000% Grace à cette caméra j’ai pu dormir plus sereinement
Avantages
Tout
Contre
Prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD603/00 Écoute-bébé vidéo numérique
Oui, je recommande ce produit
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Mama56
27/07/2017
France
Acheteur vérifié
Simple et efficace
Bon rapport qualité prix. il est facile d'utilisation et la batterie tient toute une nuit. je le recommande.
Oui, je recommande ce produit
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Mistertiste
25/04/2017
France
Acheteur vérifié
Le choix tranquillisant des parents
Un produit de super qualité, très utile pour garder un œil sur son enfant à plus ou moins longue distance. Très facile à prendre en main et surtout ne pas hésiter à bien suivre les conseils de mise en service pour conserver toute l'autonomie normale de la batterie. Il est bon de savoir également que le SAV est très réactif quand il y a un souci
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Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023.