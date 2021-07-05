Termes recherchés
SCD921/26
Soyez rassuré(e), où que vous soyez
Gardez un œil sur votre bébé en toute sécurité, où que vous soyez, grâce à l'écoute-bébé connecté Philips Avent. Notre système de connexion sécurisée vous permet de toujours rester proche de votre bébé, et ce partout dans votre maison. Grâce à l'application Baby Monitor+, vous pouvez le surveiller où que vous soyez.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Écoute-bébé connecté
Notre système de connexion sécurisé Secure Connect utilise plusieurs liaisons chiffrées entre l’unité bébé et l’unité parents et l’application. Pour une connexion sécurisée, privée et rassurante
Regardez et écoutez votre bébé où que vous soyez grâce à l’application Philips Avent Baby Monitor+. Grâce au Wi-Fi ou à l’internet mobile, vous pouvez surveiller et apaiser votre enfant où que vous soyez.
L’unité bébé est équipée d’une caméra Full HD avec vision nocturne et zoom numérique, pour des images nettes de la chambre de votre enfant, jour et nuit.
Restez connecté en toute confiance grâce à l’unité parents offrant jusqu’à 400 mètres de portée* à domicile. Vous pouvez également utiliser l’application Baby Monitor+ grâce à l’internet mobile ou la Wi-Fi, afin d’avoir une portée illimitée où que vous soyez.
L’unité parents rechargeable offre jusqu’à 12 heures d’autonomie** et un écran couleur de 4,3 pouces. Ainsi, vous pouvez facilement écouter votre bébé toute la journée et une bonne partie de la soirée avant de devoir le brancher.
Grâce aux alertes de température élevée et basse, le thermomètre de chambre intégré vous permet de garder votre bébé bien au chaud. Le confort dont votre bébé a besoin pour un repos de qualité.
Apportez à la chambre de votre enfant une lumière réconfortante grâce à la veilleuse intégrée de l’unité bébé. Allumez ou éteignez-la et réglez sa luminosité à partir de l’unité parents et de l’application Baby Monitor+.
Plus besoin de talkies-walkies ! Notre écoute-bébé utilise uniquement la fonction “Répondre à bébé”. Ainsi, il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour communiquer avec votre bébé, que ce soit pour l’apaiser, pour chanter ou pour rire avec lui sans interruption.
Choisissez parmi 15 sons apaisants, du chant des oiseaux dans le jardin à la nature nocturne, en passant par des berceuses, dont Rock-a-Bye Baby. Vous pouvez même enregistrer vos propres fichiers pour les lire à la demande. Après tout, quoi de mieux que le son de la voix de ses parents ?
Dès la première utilisation, commencez à écouter votre bébé grâce aux unités parents et bébé pré-connectées. Configurez facilement la connexion Wi-Fi et couplez l’application Baby Monitor+ quand vous le souhaitez.
Caractéristiques
Pratique
Puissance/transmission
Prise en charge logicielle
