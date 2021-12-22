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Arrêté
SCF040/27
2 pièces
Débit nouveau-né
0 mois
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.
Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.
3.3
sur 6
3
Avis
ColdBlood
22/12/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Die beste
Sie sind die beste, aber leider gibt's nicht mehr.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF040/27 Natural-Sauger
Oui, je recommande ce produit
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Katrin 1982
25/04/2021
Deutschland
Super gute Sauger - Verpackungen nicht zeitgemäß
Wir benutzen die Sauger schon bei Kind 2 allerdings erst nach je 1,5 Jahren stillen ... die Ablösung fiel aber leicht ... Weswegen ich das hier schreibe: liebes Philipps-Team: Muss es eine nicht recycelbare Hartplasteverpackung sein? Jede Mutter sterilisiert und wäscht die Sauger vorher! Wozu dieser Verpackungswahnsinn? Unseren Kindern zur Liebe bitte umdenken!!!
Avantages
Gute Sauger auch in Kombination mit der Brust
Contre
Verpackung = Umweltkatastrophe!!!
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Sarah736
06/07/2022
Suisse
Sauger unbrauchbar
Die Sauger ziehen sich beim Trinken immer ein. Bereits habe ich 4x neue Sauger gekauft und hatte immer das selbe Problem. Das problem ist bereits seit mehreren jahren bekannt. Bereits bei meinem anderen Kind hatte ich das selbe vor drei Jahren. Ich besitze vieles von philips und muss jetzt leider auf eine andere Marke umstellen
Cet avis a été rédigé pour SCF040/27 Natural-Sauger
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011