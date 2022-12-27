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  • Idéal pour l'allaitement mixte
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Arrêté

Philips AventTétine Natural

SCF044/27

4.7
| (95) Avis | 100% recommandent ce produit
Idéal pour l'allaitement mixte
Notre tétine douce à la texture rainurée évitant l'écrasement est conçue pour les bébés en pleine croissance. Sa forme naturelle imitant le sein et ses alvéoles de confort permettent une tétée naturelle et facilitent l'alternance sein/biberon.
Voir tous les avantages
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marque recommandée par les mamans du monde entier1

Tétée naturelle

Idéal pour l'allaitement mixte

  • 2 pièces

  • Débit rapide

  • 6 mois et +

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Silicone souple et lisse adaptée aux besoins de votre bébé

Cette tétine lisse qui résiste aux morsures est conçue pour les besoins de votre bébé en pleine croissance.

Tétine au design rainuré souple et anti-écrasement

Tétine au design rainuré souple et anti-écrasement

L'intérieur de la tétine présente des alvéoles et des rainures qui lui procurent de la souplesse tout en évitant qu'elle ne s'écrase, pour une tétée ininterrompue.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.7

sur 6

95

Avis

100%

recommandent ce produit

27/12/2022

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit

Je recommande ces tétines pour la suite ou le compl de l'allaitement plus particulièrement. La forme est, je trouve, idéale et les petites bulles font comme l'aspect du sein, c'est à dire pas tout plat ou lisse.

Avantages

Lavage, forme

Contre

Je n'en vois pas

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF044/27 Tétine Natural

Oui, je recommande ce produit

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02/12/2022

France

France

Tétine

J’utilise cette marque de tétine depuis la naissance de mon enfant. J’ai testé cette tétine par là biais de Philipps qui me l’a envoyé. Toujours fidèle aux caractéristiques de la tétine. Cette tétine est résistante et mon fils l’a toute de suite accepté. Facile de nettoyage et s’adapte au biberons Avent. Je recommande ce produit !

Avantages

Souple, résistante,

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Cet avis a été rédigé pour SCF044/27 Tétine Natural

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25/06/2022

France

France

Tétines au top

J'ai trouvé que les tétines s'adaptaient très bien à la bouche de mon bébé âgé de 8 mois. Le débit lui convient très bien, mieux que d'autres tétines d'une autre marque avec le même débit où mon fils avait plus de mal (ça ne coulait pas suffisamment).

Avantages

Bon debit, s'adapte bien à la bouche

Contre

Aucun pour moi

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