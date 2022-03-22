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Arrêté
1 biberon
120 ml
Tétine à débit nouveau-né
0 mois et +
La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.
4.6
sur 6
51
Avis
96%
recommandent ce produit
sylva2010
22/03/2022
Deutschland
Fait partie de la promotion
Tolle Flasche
Die SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas liegt gut in der Hand. Mein Kind hat sie direkt gerne angenommen. Die Reinigung ist unkompliziert. Durch die Markierungen lässt sich die Milch sehr genau nach Anweisungen zubereiten. Die Flasche ist bestens zum zufüttern , neben dem stillen geeignet.
Avantages
Größe, leicht zu Reinigen, Sauger
Contre
Keine
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Cet avis a été rédigé pour SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Madlin92
15/03/2022
Deutschland
Fait partie de la promotion
Sehr leicht zu reinigen
Ich hatte bei meiner ersten Tochter auch schon die Avent flaschen . Sie sind sehr leicht zu reinigen und die glas version punktet nochmals da es nach zu offtem wachen nicht verfärbt. Ich kann die nur empfehlen .
Avantages
Leichte Reinigung, handlich
Contre
Die großen Flaschen sind oftmals schwer und gehen leicht kaputt
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas
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Cet avis a été rédigé pour SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Berlin90
10/03/2022
Deutschland
Fait partie de la promotion
Avent Natural
Ich durfte im Zuge des Produktestes ein Avent Natural Glas mit dem neuen Saugeraufsatz testen. Ich war mit dieses Testprodukt sehr zufrieden. Die Verarbeitung des Material war ohne Beanstandung. Der "Becher" war aus dicken Gas was sehr gut und der Gand liegt und sich ganz gut nach dem benutzen reinigen ließ. Die verschieden große Sauger Aufsätze hat unser Baby sehr gut angenommen. Ich kann dieses Produkt sehr empfehlen.
Avantages
Einfaches reinigen, einfaches wechseln des Saugeraufsatzes
Contre
Relativ schwer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.