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  • Idéal pour l'allaitement mixte
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Arrêté

Philips AventBiberon en verre Natural

SCF053/17

3.4
| (60) Avis
Idéal pour l'allaitement mixte
Notre biberon Natural est doté d'une tétine ultra-douce dont les caractéristiques se rapprochent plus de celles du sein. Cette large tétine imitant la forme du sein présente un design flexible en spirale et des alvéoles de confort pour permettre une tétée naturelle et faciliter l'alternance sein/biberon.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Produits compatibles
Chauffe-biberon rapide reconditionné

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SCF355/00R1

Tétée naturelle

Idéal pour l'allaitement mixte

  • 1 biberon

  • 240 ml

  • Tétine à débit lent

  • 1 mois et +

Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.

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3.4

sur 6

60

Avis

07/08/2020

France

France

Biberon très satisfait

J’adore ces biberons, ils sont très pratique ne donne pas de colique. On la forme du mamelons, moi qui est allaité ma fille n’as pas eu de problème à s’adapter a la tétine. Je le recommande.

Avantages

Tétine spéciale

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF053/17 Biberon en verre Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF053/17 Biberon en verre Natural

11/11/2019

France

France

Excellent ! Je le recommande fortement

Je recommande fortement ce biberon car il a une bonne prise en main, facile à nettoyer et surtout il évite que mon petit bout avale de l’air ainsi il évite le reflux ce qui est très appréciable pour la digestion de mon bébé. Je le recommande fortement à toutes les mamans

Avantages

Évite le reflux gastrique

Contre

Il n’ai pas assez grand

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF053/17 Biberon en verre Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF053/17 Biberon en verre Natural

03/11/2019

France

France

Super produit je recommande

Pas de confusion pour un bébé allaité , produit qui inspire confiance et qualité. Je suis ravie et mon fils aussi

Avantages

Qualité

Contre

Peut être fragile

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF053/17 Biberon en verre Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF053/17 Biberon en verre Natural

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011

  2. Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.