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20 % de réduction avec le code* B2R20
Arrêté
SCF075/00
Conçue pour les nouveau-nés
Orthodontique et sans BPA
En vrac
0-2 mois
Notre sucette nouveau-né a été pensée pour s'adapter aux bouches et visages des tout-petits. Avec sa conception légère et sans anneau, c'est une première sucette idéale qui convient aux bébés jusqu'à 6 mois. La forme et la taille de la tétine aident votre bébé à passer facilement aux gammes de sucettes ultra air et ultra-douce Philips Avent, afin de répondre à ses besoins naturels de tétée.
Nous avons demandé à des parents comment leurs bébés réagissaient à nos téterelles en silicone texturées. En moyenne, 98 % d'entre eux ont déclaré que leurs bébés avaient accepté la sucette Ultra Philips Avent.
Nos téterelles orthodontiques ultra douces et symétriques sont conçues pour permettre un développement bucco-dentaire naturel.
Notation globale
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Un test réalisé en 2023 auprès de consommateurs des États-Unis confirme une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée dans nos sucettes ultra (n=201).
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation