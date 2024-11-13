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Conçue pour les nouveau-nés
Orthodontique et sans BPA
Lot de 2
0-2 mois
Notre sucette nouveau-né a été pensée pour s'adapter aux bouches et visages des tout-petits. Avec sa conception légère et sans anneau, c'est une première sucette idéale qui convient aux bébés jusqu'à 6 mois. La forme et la taille de la tétine aident votre bébé à passer facilement aux gammes de sucettes ultra air et ultra-douce Philips Avent, afin de répondre à ses besoins naturels de tétée.
Nous avons demandé à des parents comment leurs bébés réagissaient à nos téterelles en silicone texturées. En moyenne, 98 % d'entre eux ont déclaré que leurs bébés avaient accepté la sucette Ultra Philips Avent.
Nos téterelles orthodontiques ultra douces et symétriques sont conçues pour permettre un développement bucco-dentaire naturel.
4.7
sur 6
434
Avis
98%
recommandent ce produit
Ant89
13/11/2024
France
Fait partie de la promotion
Très bonne sucette, bébé est apaisé et moi aussi !
J’utilise cette sucette depuis 1,5 mois, et c'est devenu un vrai indispensable pour mon bébé. Dès les premières utilisations, j’ai remarqué que sa forme est bien pensée pour s’adapter à la bouche de bébé, sans laisser de marques ou causer d’irritations. Mon enfant l’a adopté rapidement, et je sens qu’il est apaisé, ce qui est rassurant pour moi aussi ! Le design est simple mais très pratique. Je l’apprécie d'autant plus qu’il se nettoie facilement et résiste bien au lave-vaisselle, un vrai gain de temps quand on jongle avec les tâches quotidiennes.
Avantages
Apaisant, ergonomique, facilement lavable
Contre
aucun identifié
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Soother SCF075/04 ultra start
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Soother SCF075/04 ultra start
mimsss2
22/10/2024
France
Fait partie de la promotion
Cette sucette est bien pensée
Notre bébé a 2 mois et nous cherchions une sucette qui soit adaptée a la forme de sa bouche .Cette sucette est petite ,sans anneau pour ne pas y coincer ses petits doigts ,et petit plus elle est phosphorescente . Un seul bémol,elle est juste un peu trop rigide .
Avantages
une forme parfaitement adaptée aux nourissons,elle est luminescente,pas d anneau
Contre
un peu trop rigide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Soother SCF075/04 ultra start
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Soother SCF075/04 ultra start
Jude18
22/10/2024
France
Fait partie de la promotion
Très bonne tétine
Ma fille s'est bien accommodée a la tétine, elle s'endort facilement. Elle n'est pas trop grosse donc elle va bien pour les petites bouches des bébés.
Avantages
Bonne accommodation, s'adapte bien a la morphologie de bébé
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Soother SCF075/04 ultra start
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Cet avis a été rédigé pour Soother SCF075/04 ultra start
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Un test réalisé en 2023 auprès de consommateurs des États-Unis confirme une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée dans nos sucettes ultra (n=201).
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation