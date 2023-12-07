Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
Laisse la peau de votre bébé respirer
6-18 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
Les trous d'aération extra-larges permettent à la peau de votre bébé de respirer, pour qu'elle reste douce et sèche.
Tout a été pensé pour rendre cette sucette ultra air légère et confortable, y compris sa téterelle douce.
Nous avons demandé à des mamans comment leurs bébés réagissaient à nos téterelles en silicone texturées. En moyenne, 98 % d'entre elles ont déclaré qu'ils avaient accepté les sucettes ultra-douce et ultra air Philips Avent.
4.7
sur 6
682
Avis
98%
recommandent ce produit
cheyena
07/12/2023
France
Fait partie de la promotion
tetine de qualité
tetines de bonnes qualité, avec un design agréable, ergonomique et adapté aux nourissons
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF085/60 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF085/60 Sucette
GDOS
04/12/2023
France
Fait partie de la promotion
Bon produit de qualité
Trés bon produit de qualité, très belle couleur, touché agréable.
Avantages
Qualité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF085/60 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF085/60 Sucette
Miss52
25/11/2023
France
Fait partie de la promotion
Mon bébé a adopté c'est tétine elle sont top
Tétine au top toute les promesses son tenue je vous les recommande
Avantages
Adapter à bebe
Contre
Ne se trouve pas partout
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF085/60 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ultra air SCF085/60 Sucette
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la téterelle Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douce 0-6 mois et 6-18 mois.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
La marque numéro 1 des sucettes