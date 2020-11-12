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  • Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé
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Arrêté

Philips AventSucette classique

SCF169/37

4.8
| (168) Avis | 97% recommandent ce produit
Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé
La sucette classique Philips Avent vous aide à répondre au besoin de réconfort de votre bébé 24 heures sur 24. Disponible en différentes couleurs, notre téterelle orthodontique respecte le développement bucco-dentaire naturel de votre bébé.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Sucette décorée aux couleurs vives

Conçu pour le besoin de réconfort quotidien de votre bébé

  • Pour un confort essentiel

  • 6-18 mois

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*

Anneau de sécurité pour un retrait facile

Anneau de sécurité pour un retrait facile

Notre anneau de sécurité vous permet de retirer facilement la sucette à tout moment. Même les petites mains sont capables de l'attraper !

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 6

168

Avis

97%

recommandent ce produit

12/11/2020

France

France

:) trop magnifique!

genial j adore cette produit car c'est utile et mon fils il est content

Avantages

le bebe il est tranquille

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF170/22 Sucette classique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF170/22 Sucette classique

27/04/2020

France

France

Livraison rapide

Sucette au top , mon fils accepte que celle ci merci

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF169/37 Sucette classique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF169/37 Sucette classique

20/09/2018

France

France

Au top

Mon fils l’utilise de jour comme de nuit et il l’a adopté. Très bonne sucette, j'aime beaucoup sa forme. Je recommande cette sucette.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF170/22 Sucette classique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF170/22 Sucette classique

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. La marque numéro 1 des sucettes

  2. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  3. Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement

  4. Fabricant de l'année 2014