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  • Orthodontiques, 0 % BPA
  • Orthodontiques, 0 % BPA

Arrêté

Philips AventSucettes décorées

SCF172/20

4.6
| (42) Avis | 90% recommandent ce produit
Orthodontiques, 0 % BPA
La téterelle plate, souple et symétrique Philips Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de bébé. Toutes les sucettes Philips Avent sont en silicone sans goût ni odeur. Les coloris peuvent varier.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Dessins d’animaux, vifs et colorés pour tous les âges.

Orthodontiques, 0 % BPA

  • 0-3 mois

  • 0 % BPA (bisphénol A)

Téterelle orthodontique souple et symétrique

Téterelle orthodontique souple et symétrique

La téterelle plate, souple et symétrique Philips Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de votre bébé, même si la sucette se retourne dans la bouche.

Téterelles en silicone

Téterelles en silicone

Sans goût ni odeur, la téterelle en silicone Philips Avent est facilement acceptée par votre bébé. Le silicone est lisse, transparent, facile à nettoyer et ne colle pas. La téterelle est résistante, durable et ne subit ni déformation, ni décoloration au fil du temps.

Capuchon de protection à clipser

Capuchon de protection à clipser

Conserve l'hygiène des téterelles stérilisées

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.6

sur 6

42

Avis

90%

recommandent ce produit

2

03/05/2018

France

France

Sucettes parfaite

Mon bébé adore ces sucettes, Elles sont jolies et aérée donc je suis ravie de ce produit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF172/18 Sucettes Décorées - Lot de 2

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF172/18 Sucettes Décorées - Lot de 2

13/09/2019

Deutschland

Deutschland

Die besten Schnuller

Wir benutzen seit Geburt an die Schnuller von Avent! Meine Tochter hat sie sofort angenommen! Sie ist nun 12 Monate und wir nutzen immer noch die 0-6 Monate Schnuller da die Brustwarze ja auch nicht größer wird :)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF172/00 Freeflow Schnuller

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF172/00 Freeflow Schnuller

06/11/2014

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt kann man einfach weiter empfehlen

mein Sohn ist total begeistert von den Avent Beruhigungssauger. Hat von Geburt an nur die genommen, andere hatten keine Chance. Nur Schade das es nur bis zur Altersstufe 6-18 Monate geht. Er wird jetzt dann 2 Jahre alt und ganz ohne Schnuller geht es leider noch nicht. Ist ein kleiner Minuspunkt aber sonst kann ich dieses Produkt nur weiter empfehlen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF172/22 Freeflow Schnuller

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF172/22 Freeflow Schnuller

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Ne suspendez pas la sucette au cou de votre enfant en raison des risques de strangulation que cela comporte.

  2. 9 bébés sur 10 acceptent la sucette Philips Avent (test en ligne réalisé auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012)