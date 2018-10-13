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Arrêté
SCF176/22
Avec anneau phosphorescent
6-18 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
Nous savons à quel point il est important que votre bébé se rendorme. Notre anneau phosphorescent unique vous aide à retrouver la sucette dans le noir sans devoir rallumer la lumière.*
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le palais, les dents et les gencives de votre bébé.
Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*
2.6
sur 6
27
Avis
Concy
13/10/2018
Italia
Domanda
Il mio bimbo adora solo questi succhietti, ma possono essere utilizzati solo in un verso quelli per la notte?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF176/24 Succhietto Night Time
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF176/24 Succhietto Night Time
Carlotaandmami
01/04/2017
España
Muy original lque la anilla brille en la oscuridad
Mi niña utilizaba otra marca y no había quien se la quitara y tengo que deciros que estos chupetes le han gustado mucho. A nosotros los papás también nos han gustado por las anillas que brilllan en la oscuridad y facilitan encontrarlo y los capuchones para guardarlos por lo que lo hace más higiénico.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF176/24 Chupete nocturno
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF176/24 Chupete nocturno
marina
28/12/2016
Italia
I ciucci avent ve li raccomando
Mio figlio ora quasi 11 mesi e li uso da quando è nato. Ho sia quelli semplici che quelli che si illuminano la notte. Mi piace molto il design e i disegni che hanno questi ciucci. E mio figlio prende solo questi tipi di ciucci gli altri non gli piacciono.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF176/22 Succhietto Night Time
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF176/22 Succhietto Night Time
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Exposez les anneaux phosphorescents à la lumière avant utilisation.
N°1 mondial des sucettes
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
Fabricant de l'année 2014