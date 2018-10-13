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  • Apaisez facilement votre bébé au moment du coucher
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Arrêté

Philips AventSucette nuit

SCF176/24

2.6
| (27) Avis
Apaisez facilement votre bébé au moment du coucher
Réconfortez votre bébé la nuit avec la sucette nuit classique Philips Avent. Son anneau phosphorescent vous permet de la retrouver plus facilement dans le noir. Sa téterelle souple et orthodontique respecte le développement bucco-dentaire naturel de votre bébé pendant son sommeil.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Anneau phosphorescent unique

Apaisez facilement votre bébé au moment du coucher

  • Avec anneau phosphorescent

  • 6-18 mois

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

Trouvez plus facilement l'anneau la nuit

Trouvez plus facilement l'anneau la nuit

Nous savons à quel point il est important que votre bébé se rendorme. Notre anneau phosphorescent unique vous aide à retrouver la sucette dans le noir sans devoir rallumer la lumière.*

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le palais, les dents et les gencives de votre bébé.

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.6

sur 6

27

Avis

13/10/2018

Italia

Italia

Domanda

Il mio bimbo adora solo questi succhietti, ma possono essere utilizzati solo in un verso quelli per la notte?

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF176/24 Succhietto Night Time

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF176/24 Succhietto Night Time

01/04/2017

España

España

Muy original lque la anilla brille en la oscuridad

Mi niña utilizaba otra marca y no había quien se la quitara y tengo que deciros que estos chupetes le han gustado mucho. A nosotros los papás también nos han gustado por las anillas que brilllan en la oscuridad y facilitan encontrarlo y los capuchones para guardarlos por lo que lo hace más higiénico.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF176/24 Chupete nocturno

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF176/24 Chupete nocturno

28/12/2016

Italia

Italia

I ciucci avent ve li raccomando

Mio figlio ora quasi 11 mesi e li uso da quando è nato. Ho sia quelli semplici che quelli che si illuminano la notte. Mi piace molto il design e i disegni che hanno questi ciucci. E mio figlio prende solo questi tipi di ciucci gli altri non gli piacciono.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF176/22 Succhietto Night Time

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF176/22 Succhietto Night Time

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Exposez les anneaux phosphorescents à la lumière avant utilisation.

  2. N°1 mondial des sucettes

  3. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  4. Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement

  5. Fabricant de l'année 2014