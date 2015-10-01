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  • Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles
  • Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles
  • Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles
  • Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles
  • Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles
  • Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles
  • Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles
  • Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles

Arrêté

Philips AventSucettes aérées

SCF178/27

4.1
| (11) Avis | 80% recommandent ce produit
Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles
Laissez la peau de votre bébé respirer avec la sucette aérée Philips Avent. Sa collerette incurvée dotée de 6 aérations aide à limiter les irritations cutanées et sa téterelle souple et orthodontique respecte le développement bucco-dentaire naturel de votre bébé.
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marque recommandée par les mamans du monde entier1

Les aérations supplémentaires permettent à la peau de respirer

Circulation d'air optimisée pour les peaux fragiles

  • Le confort avec la circulation d'air

  • 6-18 mois

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

Les aérations supplémentaires permettent à la peau de bébé de respirer

Les aérations supplémentaires permettent à la peau de bébé de respirer

Toutes les peaux ont besoin de respirer, en particulier celles des bébés. Les 6 aérations de notre collerette laissent passer plus d'air et limitent les irritations sur la peau de bébé.

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Fabriqué au Royaume-Uni dans notre site primé

Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.1

sur 6

11

Avis

80%

recommandent ce produit

4
2

01/10/2015

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Einwandfrei

Tut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Diess ersetzen sehr schön und platzsparend ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport- / Sammel-Etui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF178/26 Freeflow Schnuller

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF178/26 Freeflow Schnuller

15/03/2013

Deutschland

Deutschland

Würde ich immer wieder kaufen

Für uns gibt es keine besseren Schnuller: + schlichtes Design + praktischer Greifring + Schutzkappe für unterwegs, einfach super + das Baby kann sich den Schnulli selbst in den Mund stecken, da es egal ist wie herum der Schnuller im Mund ist, so muß man als Eltern nicht ständig danebenstehen und den Schnulli richtig drehen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF178/23 Freeflow Schnuller

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF178/23 Freeflow Schnuller

15/03/2013

Deutschland

Deutschland

Würde ich immer wieder kaufen

Für uns gibt es keine besseren Schnuller: + schlichtes Design + praktischer Greifring + Schutzkappe für unterwegs, einfach super + das Baby kann sich den Schnulli selbst in den Mund stecken, da es egal ist wie herum der Schnuller im Mund ist, so muß man als Eltern nicht ständig danebenstehen und den Schnulli richtig drehen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF178/23 Freeflow Schnuller

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF178/23 Freeflow Schnuller

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. N°1 mondial des sucettes

  2. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  3. Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement

  4. Fabricant de l'année 2014