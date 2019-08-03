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Arrêté
Téterelle résistant aux mordillements
18 mois et +
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
La téterelle résistant aux mordillements de cette sucette est spécialement conçue pour les bébés plus âgés.*
Toutes les peaux ont besoin de respirer, en particulier celles des bébés. Les 6 aérations de notre collerette laissent passer plus d'air et limitent les irritations sur la peau de bébé.
Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*
4.4
sur 6
37
Avis
88%
recommandent ce produit
Corazon
03/08/2019
Deutschland
Avent Schnuller
Wir, und auch alle unsere Freunde, nutzen die Avent Schnuller in allen Größen für unsere Kinder. Sie sind aus dem Alltag nicht wegzudenken und wir sind sehr zufrieden. Allerdings muss man sagen, dass wir ziemlich enttäuscht sind von dem Design. Andere Firmen haben gerade deutlich süßere Motive. Vor allem bei den Größen ab 8 Monaten ist fast nichts schönes bei den Freeflow Schnullern dabei.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF186/24 Freeflow Schnuller
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF186/24 Freeflow Schnuller
Valebianca1990
31/08/2019
Italia
Fait partie de la promotion
Il prodotto piace a mia figlia
Mia figlia ha usato veramente poco il ciuccio, ho provato varie marche ma lo teneva un po' e poi lo lasciava in giro, invece con questo si trova benissimo. È lei a prenderlo e a usarlo. Resiste bene ai denti e agli urti
Avantages
Resistente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF186/25 Succhietti Airflow
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF186/25 Succhietti Airflow
ste1234
20/08/2019
Italia
Fait partie de la promotion
Succhietti Airflow
Ottimi succhietti in materiale resistente e anatomico. Adatti per bambini dai 18 mesi i su. Consigliato.
Avantages
Anatomia tettarella e resistenza
Contre
Nessuno
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF186/25 Succhietti Airflow
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF186/25 Succhietti Airflow
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
N°1 mondial des sucettes
Cette sucette ne doit pas être utilisée comme anneau de dentition. Résiste aux mordillements occasionnels.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
Fabricant de l'année 2014