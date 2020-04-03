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Arrêté
Silicone de conception monopièce
De 3 à 18 mois
Orthodontiques et sans BPA
Paquet de 2
Utilisée par les professionnels du secteur médical pour calmer les nouveau-nés, la sucette Soothie est distribuée en milieu hospitalier aux États-Unis.*
La sucette Soothie est un peu différente de nos autres sucettes. Sa forme unique vous permet de placer votre doigt à l'intérieur, afin de vous rapprocher de votre bébé en l'aidant à téter.
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
4.1
sur 6
21
Avis
85%
recommandent ce produit
AnneSo87
03/04/2020
België
Sucette adoptée depuis la naissance
Mon petit garçon de 2 ans et demi ne prend que cette sucette depuis la naissance!
Avantages
Physiologique
Contre
Plus fragile quand l enfant a des dents
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF194/03 Sucette Soothie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF194/03 Sucette Soothie
25/10/2020
Deutschland
Einfach nur Top
Meine kleine lieb die schnullis. Hat sie seid Geburt an :)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF194/04 Soothie Schnuller
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF194/04 Soothie Schnuller
tedy90
28/06/2020
Deutschland
Soothie
Wir haben den Soothie von Geburt an. Mein Sohn nimmt nur diesen Schnuller.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF194/04 Soothie Schnuller
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF194/04 Soothie Schnuller
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Pour des questions d'hygiène, remplacez les sucettes après quatre semaines d'utilisation.
La marque de suces la plus populaire au monde
Nos produits aident les mamans et les bébés à chaque étape de développement
Cette tétine Soothie a la même forme et est fabriquée à partir du même matériau que le modèle américain, mais sa protection est d’une forme différente.