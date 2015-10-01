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  • Orthodontiques pour un confort optimal
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Philips AventSucette classique

SCF196/18

5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit
Orthodontiques pour un confort optimal
La téterelle orthodontique, souple et symétrique Philips Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de bébé. Toutes les sucettes Philips Avent sont en silicone sans goût ni odeur. Les coloris peuvent varier.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Sucette décorée aux couleurs vives

Orthodontiques pour un confort optimal

  • 0-6 mois

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

Anneau de préhension

Anneau de préhension

Permet de retirer facilement la sucette Philips Avent de la bouche

Téterelle orthodontique souple et symétrique

Téterelle orthodontique souple et symétrique

La téterelle plate, souple et symétrique Philips Avent respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de votre bébé, même si la sucette se retourne dans la bouche.

Téterelles en silicone

Téterelles en silicone

Sans goût ni odeur, la téterelle en silicone Philips Avent est facilement acceptée par votre bébé. Le silicone est lisse, transparent, facile à nettoyer et ne colle pas. La téterelle est résistante, durable et ne subit ni déformation, ni décoloration au fil du temps.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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5.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

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1

01/10/2015

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Einwandrei

Tut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Dies ersetzen sehr schön und platzsparen ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport / SammelEtui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gTut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Diess ersetzen sehr schön und platzsparend ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport- / Sammel-Etui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.ekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF196/01 Modische Schnuller

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF196/01 Modische Schnuller

10/11/2020

España

España

IDEAL PARA TU BEBE

Lo elegido porque los beneficios para mi bebe, me ha gustado su forma y materiales y lo he recomendado a mis amigas

Avantages

Todo

Contre

Nada

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF196/18 Chupete Classic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF196/18 Chupete Classic

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Ne suspendez pas la sucette au cou de votre enfant en raison des risques de strangulation que cela comporte.