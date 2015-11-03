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Arrêté
3 mois et +
Pour incisives, canines et molaires
Ultra-léger pour faciliter une prise en main facile par bébé
4.5
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Candy
03/11/2015
France
Genial!
Cet elephant est genial pour mon fils de 6mois. Bonne prise en main, tres leger, il l'aime beaucoup!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
Oui, je recommande ce produit
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getget
24/09/2015
France
Acheteur vérifié
utile
Très pratique quand les dents commence à déranger bébé en plus il se met au frigo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.