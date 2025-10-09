ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

  • La sucette la plus douce pour la peau sensible de votre bébé
  • La sucette la plus douce pour la peau sensible de votre bébé
  • La sucette la plus douce pour la peau sensible de votre bébé
  • La sucette la plus douce pour la peau sensible de votre bébé
  • La sucette la plus douce pour la peau sensible de votre bébé
  • La sucette la plus douce pour la peau sensible de votre bébé
  • La sucette la plus douce pour la peau sensible de votre bébé
  • La sucette la plus douce pour la peau sensible de votre bébé
  • La sucette la plus douce pour la peau sensible de votre bébé
  • La sucette la plus douce pour la peau sensible de votre bébé

Arrêté

Philips Aventsucette ultra soft

SCF213/20

4.7
| (733) Avis | 99% recommandent ce produit
La sucette la plus douce pour la peau sensible de votre bébé
Prenez soin de la peau sensible de votre enfant avec la sucette ultra soft Philips Avent. La protection souple et ultradouce s’ajuste aux courbes des joues de votre bébé, laisse peu de marques et cause moins d’irritation pour un apaisement encore plus confortable.
Voir tous les avantages

Protection flexible pour un ajustement confortable

La sucette la plus douce pour la peau sensible de votre bébé

  • ultradouce et flexible

  • 0-6 mois

  • Orthodontique et sans BPA

  • Paquet de 2

Collerette douce et flexible pour réduire les marques et les irritations sur la peau

Collerette douce et flexible pour réduire les marques et les irritations sur la peau

Parce que les peaux sensibles nécessitent plus d'attention, cette sucette est dotée d'une technologie de collerette qui épouse les contours naturels du visage de bébé, pour plus de confort. Sa peau sera moins marquée et irritée.

Collerette arrondie pour plus de confort au quotidien

Collerette arrondie pour plus de confort au quotidien

La forme arrondie de la collerette réduit la pression, pour apaiser bébé en douceur, tout en préservant sa peau.

Les bébés l'adorent partout dans le monde*

Les bébés l'adorent partout dans le monde*

Nous avons demandé à des mamans comment leurs bébés réagissaient à nos téterelles en silicone texturées. En moyenne, 98 % d'entre elles ont déclaré qu'ils avaient accepté les sucettes ultra-douce et ultra air Philips Avent.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 6

733

Avis

99%

recommandent ce produit

09/10/2025

Suisse

Suisse

Super tétines! mon fils les adore

Super tétines, mon fils les adore! La texture est douce, les couleurs sont vraiment sympa, très sobre. Il les as tout de suite adoptées alors qu'il utilise actuellement une autre marque. Je les trouve juste un peu petite par rapport aux offres des concurrents

Avantages

Texture douce, couleurs sympa

Contre

un peu petite par rapport aux offre des concurrent

Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF093/05 ultra-douce

Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF093/05 ultra-douce

19/10/2025

France

France

Tétine

Le visuel et beau la tétine et dur bebe la prend bien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF091/41 ultra-douce

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF091/41 ultra-douce

18/10/2025

France

France

Super tétine

Les tétines sont douces et s’adapte parfaitement à la bouche de bébé. Elles n’irrite pas du tout le contour de la bouche. L’étui livré avec permet de ranger et de stériliser la tétine. C’est génial. Mon bébé l’accepte sans problème. J’en suis ravie.

Avantages

Doux, hygiénique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF091/41 ultra-douce

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF091/41 ultra-douce

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. 85 % de mamans sondées sentent que cette sucette est plus douce que huit modèles comparables des meilleures marques, recherche indépendante, É.-U., février 2017

  2. Des études menées auprès de consommateurs aux États-Unis en 2016 et 2017 montrent que les bébés adoptent en moyenne à 98 % la tétine texturée Philips Avent utilisée pour nos sucettes ultra air et ultra soft

  3. Mise au point avec des professionnels de soins de santé et des mères

  4. Parmi les meilleures marques de sucettes au monde

  5. Pour des questions d’hygiène, remplacez les sucettes après quatre semaines d’utilisation.

  6. Nos produits aident les mamans et les bébés à chaque étape de développement