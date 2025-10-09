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        Arrêté

        Philips AventSCF223/01 Sucette ultra-douce

        SCF223/01

        4.7
        | (733) Avis | 99% recommandent ce produit
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        4.7

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        733

        Avis

        99%

        recommandent ce produit

        09/10/2025

        Suisse

        Suisse

        Super tétines! mon fils les adore

        Super tétines, mon fils les adore! La texture est douce, les couleurs sont vraiment sympa, très sobre. Il les as tout de suite adoptées alors qu'il utilise actuellement une autre marque. Je les trouve juste un peu petite par rapport aux offres des concurrents

        Avantages

        Texture douce, couleurs sympa

        Contre

        un peu petite par rapport aux offre des concurrent

        Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF093/05 ultra-douce

        Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF093/05 ultra-douce

        19/10/2025

        France

        France

        Tétine

        Le visuel et beau la tétine et dur bebe la prend bien

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF091/41 ultra-douce

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF091/41 ultra-douce

        18/10/2025

        France

        France

        Super tétine

        Les tétines sont douces et s’adapte parfaitement à la bouche de bébé. Elles n’irrite pas du tout le contour de la bouche. L’étui livré avec permet de ranger et de stériliser la tétine. C’est génial. Mon bébé l’accepte sans problème. J’en suis ravie.

        Avantages

        Doux, hygiénique

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF091/41 ultra-douce

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF091/41 ultra-douce

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