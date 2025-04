Tétine en silicone 100 % alimentaire

Nous avons délibérément choisi le silicone pour nos tétines ultra-douces et ultra air, car il s’agit d’un matériau sûr et inerte, largement utilisé dans les applications médicales, exempt de produits chimiques dangereux, de substances à effet endocrinien (par exemple, le BPA) et d’allergènes.