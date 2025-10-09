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Arrêté
ultra-douce et souple
6-18 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
Parce que les peaux sensibles nécessitent plus d'attention, cette sucette est dotée d'une technologie de collerette qui épouse les contours naturels du visage de bébé, pour plus de confort. Sa peau sera moins marquée et irritée.
La forme arrondie de la collerette réduit la pression, pour apaiser bébé en douceur, tout en préservant sa peau.
Nous avons demandé à des mamans comment leurs bébés réagissaient à nos téterelles en silicone texturées. En moyenne, 98 % d'entre elles ont déclaré qu'ils avaient accepté les sucettes ultra-douce et ultra air Philips Avent.
4.7
sur 6
733
Avis
99%
recommandent ce produit
lafamilletesteuse
09/10/2025
Suisse
Fait partie de la promotion
Super tétines! mon fils les adore
Super tétines, mon fils les adore! La texture est douce, les couleurs sont vraiment sympa, très sobre. Il les as tout de suite adoptées alors qu'il utilise actuellement une autre marque. Je les trouve juste un peu petite par rapport aux offres des concurrents
Avantages
Texture douce, couleurs sympa
Contre
un peu petite par rapport aux offre des concurrent
Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF093/05 ultra-douce
Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF093/05 ultra-douce
Lolo02
19/10/2025
France
Fait partie de la promotion
Tétine
Le visuel et beau la tétine et dur bebe la prend bien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Bibou1070
18/10/2025
France
Fait partie de la promotion
Super tétine
Les tétines sont douces et s’adapte parfaitement à la bouche de bébé. Elles n’irrite pas du tout le contour de la bouche. L’étui livré avec permet de ranger et de stériliser la tétine. C’est génial. Mon bébé l’accepte sans problème. J’en suis ravie.
Avantages
Doux, hygiénique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Développée avec des professionnels de santé et des mamans
Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douce.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
La marque numéro 1 des sucettes
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
85 % des mamans interrogées ont trouvé cette sucette plus douce que huit modèles comparables provenant d'autres grandes marques internationales. Études indépendantes, États-Unis, février 2017