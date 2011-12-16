Termes recherchés

      Philips Avent Stérilisateur micro-ondes

      SCF281/03

      Stérilisez facilement, où que vous soyez

      Où que vous alliez, stérilisez les biberons et accessoires de votre bébé rapidement et en toute sécurité. Notre design portable est suffisamment léger pour vous accompagner dans vos déplacements, et suffisamment grand pour accueillir 4 biberons et accessoires

      Philips Avent Stérilisateur micro-ondes

      Stérilisez facilement, où que vous soyez

      • Élimine 99,9 % des bactéries
      • Stérilise en 2 minutes
      • Peut contenir 4 biberons Philips Avent
      • Convient à la plupart des micro-ondes
      Le stérilisateur micro-ondes à vapeur permet de stériliser biberons et autres objets en seulement 2 minutes, éliminant 99,9 % des microbes et bactéries. La durée exacte d'un cycle dépend bien évidemment de la puissance de votre four à micro-ondes : 2 minutes à 1 200-1 850 W, 4 minutes à 850-1 100 W, 6 minutes à 500-800 W.

      Le stérilisateur micro-ondes à vapeur élimine 99,9 % des microbes et bactéries (efficacité éprouvée)*.

      Le contenu reste stérile jusqu'à 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé.

      Le stérilisateur stérilise les biberons à col large ou étroit. Jusqu'à 4 biberons Philips Avent peuvent être stérilisés à la fois.

      Léger et compact, le stérilisateur vous accompagne facilement dans vos déplacements : vacances, visites à la famille, etc. Vous pouvez désormais obtenir facilement des biberons et autres objets stérilisés.

      Le stérilisateur micro-ondes à vapeur a été conçu pour être utilisable avec pratiquement tous les micro-ondes vendus sur le marché, pour vous permettre de stériliser des biberons et autres objets, où que vous soyez.

      Stérilise les tire-laits, les suces, les ustensiles, ainsi que les biberons

      Le stérilisateur peut être utilisé pour stériliser les tire-laits, les suces, les ustensiles et autres accessoires, ainsi que les biberons.

      Clips de sécurité froids pour maintenir le couvercle en place

      Le stérilisateur micro-ondes à vapeur est équipé de clips de sécurité froids maintenant le couvercle en place. Ils vous permettent de retirer le stérilisateur du four à micro-ondes en toute sécurité, et de préserver la stérilité des biberons et autres objets tout en évitant les risques de brûlure.

      Spécificités Techniques

      • Spécificités techniques

        Temps de stérilisation
        2 min à 1 200-1 850 W, 4 min à 850-1 100 W, 6 min à 500-800 W
        Capacité du réservoir d'eau
        200 ml

      • Poids et dimensions

        Dimensions
        166 (H), 280 (l), 280 (L)  millimètre
        Poids
        740  g

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Pologne

      • Inclus

        Stérilisateur micro-ondes à vapeur
        1  Pièce(s)
        Pinces
        1  Pièce(s)

      • Étapes de développement

        Étape
        0-6 mois

      • Caractéristiques d'emballage

        Emballage à base de papier**
        Oui

      • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Les résultats des tests sont fournis par un laboratoire indépendant.
      • *Pendant la période de transition, vous pouvez recevoir l'ancien ou le nouvel emballage à base de papier
