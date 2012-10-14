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Arrêté

Philips AventTire-lait électronique

SCF312/13

4.3

| (42) Avis | 88% recommandent ce produit

Conçu pour le confort

Les situations de stress ou d'urgence peuvent rendre l'utilisation du tire-lait plus difficile et peuvent aussi affecter votre lactation. Il est important de vous sentir à l'aise et détendue. Notre tire-lait a été spécialement conçu pour vous offrir un meilleur confort lorsque vous utilisez l'appareil.

Voir tous les avantages

Tire-lait confort optimal avec coussins masseurs

Conçu pour le confort

  • Coffret Vie Active

Peut également être utilisé comme tire-lait manuel

Peut également être utilisé comme tire-lait manuel

Peut aussi être utilisé comme tire-lait manuel si besoin est

Doux mais efficace

Doux mais efficace

L'aspiration douce du tire-lait Philips Avent imite la tétée de votre bébé pour une efficacité et un confort optimaux.

Coussin masseur breveté avec 5 alvéoles souples

Coussin masseur breveté avec 5 alvéoles souples

Le coussin de massage actif stimule l'écoulement naturel du lait

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4.3

sur 6

42

Avis

88%

recommandent ce produit

2

14/10/2012

France

France

efficace, pratique, doux

simple, très pratique, facilement transportable, l'adaptabilité de tous les produits avent et un plus,(pot de conservation/biberon) peut être légèrement bruyant mais rien d'extraordinaire, facilement démontable et lavable, la fonction manuelle ou avec les piles permet d'être libre de tirer son lait n'importe où, coussinet de massage vraiment efficace

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF312/01 Tire-lait électronique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF312/01 Tire-lait électronique

15/07/2012

France

France

Très bon produit

Tire-lait très pratique, et complet, grâce à ses 2 fonctions possibles: manuel ou automatique, ainsi que ses différents accessoires. Le tirage est réglable, ce qui rend son utilisation moins douloureuse.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF312/01 Tire-lait électronique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF312/01 Tire-lait électronique

30/09/2011

France

France

performance!

Ce tire-lait est bien plus "productif" ue les tire-lait loués en pharmacie! Gâce à lui, je ne connais plus les engorgements et mon bébé profite de plus grande quantité de lait! A recommander!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF312/01 Tire-lait électronique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF312/01 Tire-lait électronique

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