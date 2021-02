Conçu pour le confort

Les situations de stress ou d'urgence peuvent rendre l'utilisation du tire-lait plus difficile et peuvent aussi affecter votre lactation. Il est important de vous sentir à l'aise et détendue. Notre tire-lait a été spécialement conçu pour vous offrir un meilleur confort lorsque vous utilisez l'appareil. Voir tous les avantages