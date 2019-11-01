Termes recherchés

    • Réchauffage intelligent et simple Réchauffage intelligent et simple Réchauffage intelligent et simple

      Philips Avent Premium Coffret cadeau chauffe-biberon

      SCF358/10

      Réchauffage intelligent et simple

      Chauffez vos biberons en seulement 3 minutes* grâce à ce chauffe-biberon qui règle la température pour vous. Le capteur de contrôle intelligent de la température adapte automatiquement le mode de chauffe pour chauffer de manière rapide et uniforme.

      Philips Avent Premium Coffret cadeau chauffe-biberon

      Coffret cadeau chauffe-biberon

      Réchauffage intelligent et simple

      Ne préparez plus les repas de votre bébé au hasard

      • Chauffe uniformément sans points chauds
      • Réchauffage rapide et mode de décongélation
      • Convient pour le lait et les aliments pour bébé
      Le contrôle intelligent de la température sélectionne le mode de chauffage idéal

      Le contrôle intelligent de la température sélectionne le mode de chauffage idéal

      Définissez le volume de lait, appuyez sur Démarrer, et laissez le capteur de température intelligent se charger du reste. Il détecte la température initiale du lait et le réchauffe jusqu'à ce qu'il atteigne la température souhaitée, qu'il maintient jusqu'à 60 minutes.

      Réchauffement de type bain-marie conforme aux normes hospitalières

      Réchauffement de type bain-marie conforme aux normes hospitalières

      Chauffez le lait de bébé comme le font les professionnels de santé, grâce à la méthode du bain-marie. Contrairement à d'autres techniques, ce procédé préserve mieux les protéines du lait, essentielles au bon développement du système immunitaire de bébé. Précise et rapide, notre technologie soutient la croissance saine de bébé, biberon après biberon.

      Maintient le lait à température jusqu'à 60 minutes puis s'éteint automatiquement

      Maintient le lait à température jusqu'à 60 minutes puis s'éteint automatiquement

      Notre chauffe-biberon permet de maintenir le lait à température jusqu'à 60 minutes, au cas où vous auriez besoin d'un peu plus de temps au moment du repas. Le chauffe-biberon s'éteint ensuite automatiquement, sans que vous ayez besoin d'intervenir.

      Fonction de décongélation pour le lait et les petits pots congelés

      Fonction de décongélation pour le lait et les petits pots congelés

      Vous aimez garder des repas d'avance au congélateur ? Le chauffe-biberon décongèle rapidement le lait et les petits pots pour bébé.

      Réchauffe le lait comme les petits pots pour bébé

      Réchauffe le lait comme les petits pots pour bébé

      Lorsque votre bébé est prêt à passer aux aliments solides, le chauffe-biberon décongèle et réchauffe également les petits pots.

      Facile à nettoyer

      Facile à nettoyer

      En une seule pièce, pour faciliter le nettoyage et vous permettre de passer plus de temps avec votre bébé.

      Compatible avec la plupart des marques commercialisées de biberons et de petits pots pour bébé

      Compatible avec la plupart des marques commercialisées de biberons et de petits pots pour bébé

      Conçu pour être compatible avec les biberons Philips Avent, ainsi que la plupart des marques commercialisées de biberons et de petits pots.

      Biberon Natural Response avec valve AirFree

      Biberon Natural Response avec valve AirFree

      La tétine Natural Response s'adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé** : la tétine possède une ouverture unique qui libère le lait uniquement lorsque le bébé tète activement. La valve AirFree est conçue pour une protection supplémentaire contre les coliques, les gaz et les reflux, en empêchant l'air d'entrer dans l'estomac de votre enfant lors des tétées en position verticale.

      Spécificités Techniques

      • Matériau du produit

        Chauffe-biberon
        • PP
        • ABS
        Biberon
        PP
        Tétine
        Silicone

      • Spécificités techniques

        Consommation électrique
        400  W
        Tension
        220-240 V ~ 50-60 Hz
        Consommation électrique (en mode veille)
        <0,3 W (mode veille automatique au bout de : <1 min)

      • Poids et dimensions

        Dimensions du produit (l x H x P)
        133 x 160 x 148  millimètre
        Dimensions de l'emballage (l x H x P)
        240 x 185 x 148  millimètre

      • Pays d'origine

        Chauffe-biberon
        Fabriqué en Chine
        Biberon
        Fabriqué en Indonésie

      • Inclus

        Biberon 260 ml
        1 pièce
        Valve AirFree
        1 pièce
        Tétine à débit moyen
        1 pièce

      • Étapes de développement

        Biberon
        3-6 mois

      • Caractéristiques d'emballage

        Emballage à base de papier*
        Oui

      • Pour 150 ml de lait à une température de 22 °C dans un biberon Philips Natural de 260 ml
      • * La tétine Natural Response laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Les bébés peuvent boire, avaler et respirer à leur rythme naturel, comme au sein.
