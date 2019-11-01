Termes recherchés
Panier
Votre panier ne contient aucun élément.
SCF358/10
Réchauffage intelligent et simple
Chauffez vos biberons en seulement 3 minutes* grâce à ce chauffe-biberon qui règle la température pour vous. Le capteur de contrôle intelligent de la température adapte automatiquement le mode de chauffe pour chauffer de manière rapide et uniforme.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Coffret cadeau chauffe-biberon
total
recurring payment
Définissez le volume de lait, appuyez sur Démarrer, et laissez le capteur de température intelligent se charger du reste. Il détecte la température initiale du lait et le réchauffe jusqu'à ce qu'il atteigne la température souhaitée, qu'il maintient jusqu'à 60 minutes.
Chauffez le lait de bébé comme le font les professionnels de santé, grâce à la méthode du bain-marie. Contrairement à d'autres techniques, ce procédé préserve mieux les protéines du lait, essentielles au bon développement du système immunitaire de bébé. Précise et rapide, notre technologie soutient la croissance saine de bébé, biberon après biberon.
Notre chauffe-biberon permet de maintenir le lait à température jusqu'à 60 minutes, au cas où vous auriez besoin d'un peu plus de temps au moment du repas. Le chauffe-biberon s'éteint ensuite automatiquement, sans que vous ayez besoin d'intervenir.
Vous aimez garder des repas d'avance au congélateur ? Le chauffe-biberon décongèle rapidement le lait et les petits pots pour bébé.
Lorsque votre bébé est prêt à passer aux aliments solides, le chauffe-biberon décongèle et réchauffe également les petits pots.
En une seule pièce, pour faciliter le nettoyage et vous permettre de passer plus de temps avec votre bébé.
Conçu pour être compatible avec les biberons Philips Avent, ainsi que la plupart des marques commercialisées de biberons et de petits pots.
La tétine Natural Response s'adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé** : la tétine possède une ouverture unique qui libère le lait uniquement lorsque le bébé tète activement. La valve AirFree est conçue pour une protection supplémentaire contre les coliques, les gaz et les reflux, en empêchant l'air d'entrer dans l'estomac de votre enfant lors des tétées en position verticale.
Matériau du produit
Spécificités techniques
Poids et dimensions
Pays d'origine
Inclus
Étapes de développement
Caractéristiques d'emballage
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.