Biberon Natural Response avec valve AirFree

La tétine Natural Response s'adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé** : la tétine possède une ouverture unique qui libère le lait uniquement lorsque le bébé tète activement. La valve AirFree est conçue pour une protection supplémentaire contre les coliques, les gaz et les reflux, en empêchant l'air d'entrer dans l'estomac de votre enfant lors des tétées en position verticale.