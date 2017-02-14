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Boire est un jeu d'enfant avec les tasses pour jeunes enfants de Philips Avent. Le clapet de protection protège le bec à la perfection, même lors de vos déplacements. Qu'elle soit secouée ou jetée en l'air, la tasse ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé.
260 ml
Bec dur, 12 mois et +
Avec poignées
Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.
Graduation sur la tasse pour faciliter la préparation de la boisson de votre enfant
Bec résistant aux mordillements destiné aux enfants sachant boire à la tasse, idéal pour les premières dents
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
äippä
14/02/2017
Suomi
paras nokkamuki
Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF602/01 Pikkulasten mukit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF602/01 Pikkulasten mukit
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.