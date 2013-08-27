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  • Le biberon naturel comme le sein maternel
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  • Le biberon naturel comme le sein maternel
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Arrêté

Philips AventTétine Natural

SCF654/27

2.9
| (31) Avis
Le biberon naturel comme le sein maternel
Notre nouvelle tétine rend l'allaitement au biberon plus naturel, pour bébé et pour vous. Les alvéoles exclusives de la tétine permettent au bébé de téter comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Tétine à alvéoles Avent

Le biberon naturel comme le sein maternel

  • 2 pièces

  • Débit rapide

  • 6 mois et +

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.9

sur 6

31

Avis

3

27/08/2013

France

France

Notre fils ne veut que celle-ci

Nous avons tester différentes tétines et notre fils ne semble pas réussir a boire correctement ou la tient correctement en bouche alors que celle-ci lui convient parfaitement. On lutte moins et maintenant il devient même foufou quand on lui montre le biberon avec ces tétines.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF654/27 Tétine Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF654/27 Tétine Natural

27/08/2013

France

France

Notre fils ne veut que celle-ci

Nous avons tester différentes tétines et notre fils ne semble pas réussir a boire correctement ou la tient correctement en bouche alors que celle-ci lui convient parfaitement. On lutte moins et maintenant il devient même foufou quand on lui montre le biberon avec ces tétines.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF654/27 Tétine Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF654/27 Tétine Natural

09/09/2016

Deutschland

Deutschland

Bin super zufrieden

Unser Spatz nimmt keine anderen Produkte ausser die von Avent. Wir sind mit den Saugern super zufrieden, keine Luftschlucken und die Nahrung rutscht ohne weitere Problem durch den Sauger. Leichte Reinigung.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF656/27 Natural-Sauger

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF656/27 Natural-Sauger

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