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Arrêté
SCF751/00
Anti-fuites
200 ml
6 mois et +
.
Le bec incliné est conçu de façon à aider les tout-petits à apprendre à boire sans devoir trop pencher la tête en arrière.
Ce gobelet Philips Avent est exempt de BPA.
3.0
sur 6
192
Avis
Ajep
29/07/2017
France
Parfait
Mon fils adore cette tasse, il passe son temps à boire depuis que nous l'avons. J'ai vu beaucoup de point négatif concernant la valve mais il n'en est rien. S'il y a trop d'air qui passe c'est qu elle est mal positionnée et tout rentre dans l'ordre. Je recommande vivement
Cet avis a été rédigé pour SCF751/05 Tasse à bec
Cet avis a été rédigé pour SCF751/05 Tasse à bec
Mummy of 2
07/12/2019
Deutschland
Läuft nicht aus, erfüllt seinen Zweck
Wir haben den Trinklernbecher für unsere Maus benutzt,wie haben etwas gesucht was nicht ausläuft,wenn man damit spielt. Wir haben ihm gerne benutzt und werden es auch beim 2ten Kind benutzen.
Avantages
Läuft nicht aus
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF751/07 Becher mit Trinkschnabel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF751/07 Becher mit Trinkschnabel
Fränzele
01/11/2017
Deutschland
Nix zu meckern
Mein Sohn, hat diesen Becher, seit er 5 Monate alt ist. Und kommt super damit klar. Tropft nicht, leichter Saugwiderstand. Nur der Schnabel verfärbt sich etwas schnell. Bei Kontakt mit z.B Karottenbrei. Aber gut, das ist ziemlich normal.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF751/03 Becher mit Trinkschnabel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF751/03 Becher mit Trinkschnabel
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