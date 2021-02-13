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SCF751/34
Pour boire sans risques de fuites
La nouvelle tasse d'apprentissage Philips Avent 0 % BPA est dotée d'un bec souple anti-fuites en silicone et de poignées douces. Ensemble, ils permettent à votre enfant d'apprendre à boire tout seul. Simple pour votre enfant, pratique pour vous.
Anti-fuites
200 ml
6 mois et +
Le bec incliné est conçu de façon à aider les tout-petits à apprendre à boire sans devoir trop pencher la tête en arrière.
Les poignées d'apprentissage aident les tout-petits à tenir le gobelet et à boire de façon indépendante. Elles ont été conçues pour une prise en main facile par votre enfant, et sont aussi caoutchoutées pour une meilleure adhérence.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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2.5
sur 6
4
Avis
Olfa
13/02/2021
France
Tasse à bec souple
J'adore cette tasse, assez grande et facile à manipuler par le bébé ! S'adapte bien à une tétine de biberon avent naturel. A voir dans le temps...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF746/02 Tasse à bec
Date d'utilisation 2021-01-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF746/02 Tasse à bec
Date d'utilisation 2021-01-13
Lyddi3
18/07/2020
Deutschland
Niedliches Design aber nicht tropfsicher
Wir haben den Becher aufgrund des abgewinkelten Schnabels gekauft, sodass unser Baby den Kopf nicht so weit in den Nacken werfen musste, um zu lernen, wie es funktioniert. Das Design ist sehr niedlich, die Funktionalität unterirdisch. Der Becher tropft, sowohl aus dem Schnabel, als auch dem Luftloch. Leider hält auch der Deckel nicht, er sitzt nur leicht auf und hält andauernd ab. Wir haben dadurch schon einige Male alles geflutet. Es gibt definitiv bessere Produkte am Markt. Schade ums Geld.
Cet avis a été rédigé pour SCF746/03 Becher mit Trinkschnabel
Date d'utilisation 2019-06-18
Cet avis a été rédigé pour SCF746/03 Becher mit Trinkschnabel
Date d'utilisation 2019-06-18
Fifty-fifty
25/06/2020
Deutschland
Becher tropft
Becher tropft aus dem Trinkschnabel auch der Deckel geht sehr leicht ab, sogar im Kinderwagen löst sich der Deckel vom Becher
Avantages
Design
Cet avis a été rédigé pour SCF746/03 Becher mit Trinkschnabel
Date d'utilisation 2019-05-25
Cet avis a été rédigé pour SCF746/03 Becher mit Trinkschnabel
Date d'utilisation 2019-05-25
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.