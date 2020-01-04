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Arrêté
SCF753
Anti-fuites
260 ml
12 mois et +
Bec dur
Plus de fuites ! Avec la nouvelle valve en attente de brevet, l'eau ne s'écoule que lorsque votre enfant boit par le bec.
Il vous suffit de retirer la valve pour convertir la tasse d'apprentissage en tasse à bec.
Le bec incliné est conçu de façon à aider les tout-petits à apprendre à boire sans devoir trop pencher la tête en arrière.
3.4
sur 6
59
Avis
Kakine69
04/01/2020
France
Très bon produit
Anti fuite De qualité Bébé adore Juste le bec à changer régulièrement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF753/05 Tasse à bec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF753/05 Tasse à bec
Tiba
09/03/2017
France
Acheteur vérifié
J'adore ce produit et ma fille aussi , très pratique, zéro fuites ....
Je le recommande!!! Une question pourquoi c'est écrit sur la tasse 200 ml au lieu 260 ml Merci
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF753/07 Tasse à bec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF753/07 Tasse à bec
UmmAdam
29/02/2016
Deutschland
Tolle Flasche
Meine Tochter ( 9 Monate) kann super aus dem Becher trinken und er ist absolut tropf und Auslaufsicher. hatten bereits Becher von anderen Herstellern getestet, aber leider da nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF753/07 Becher mit Trinkschnabel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF753/07 Becher mit Trinkschnabel
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.