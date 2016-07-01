ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites
  • Pour boire sans risques de fuites

Arrêté

Philips AventTasse à bec

SCF755/03

2.3
| (41) Avis
Pour boire sans risques de fuites
La nouvelle tasse à bec 0 % BPA Philips Avent est dotée d'une valve garantie anti-fuites en attente de brevet. Le bec résistant aux mordillements et les poignées permettent à votre enfant de boire facilement. Simple pour votre enfant, pratique pour vous.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Passage facilité du biberon à la tasse

Pour boire sans risques de fuites

  • Anti-fuites

  • 340 ml

  • 18 mois et +

Anti-fuites ! Les mamans le confirment.

Plus de fuites ! Avec la nouvelle valve en attente de brevet, l'eau ne s'écoule que lorsque votre enfant boit par le bec.

Conversion facile en tasse à bec

Il vous suffit de retirer la valve pour convertir la tasse d'apprentissage en tasse à bec.

Le bec incliné limite les mouvements de la tête

Le bec incliné limite les mouvements de la tête

Le bec incliné est conçu de façon à aider les tout-petits à apprendre à boire sans devoir trop pencher la tête en arrière.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.3

sur 6

41

Avis

01/07/2016

France

France

Le top

Après avoir testé plusieurs bib anti fuite, celui ci reste de loin le meilleur, même quand ma fille le jette à terre aucune fuite, facile à nettoyer, bonne prise en main...bref j en suis fan

Cet avis a été rédigé pour SCF755/05 Tasse à bec

Cet avis a été rédigé pour SCF755/05 Tasse à bec

02/05/2016

France

France

Au Top

Bébé a adopté sa tasse d'apprentissage, aucune fuite ce qui est un plus. La valve est facile a retirer et a remettre. Facile a nettoyer, résistant (nombreuses chutes de la chaise haute), beau design.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF755/07 Tasse à bec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF755/07 Tasse à bec

09/12/2015

Deutschland

Deutschland

Endlich ein Becher der NICHT tropft

Wir sind schon lange auf der Suche nach einem Becher der nicht tropft für nachts. Mein Sohn ist schon fast 3 und trinkt schon lange aus dem Glas aber nachts ist man doch etwas schlaftrunken und ein nasses Bett ist nicht so wirklich toll. Wir hatten etliche Becher verschiedenster Firmen und obwohl wir den Strohhalm Becher hatten und auch die Flaschen hab ich fast 3 Jahre gebraucht um den Becher auszuprobieren. Erst war das mit dem Ventil etwas fummelig aber jetzt muss ich sagen der Becher ist super, tropft nicht und lässt sich nicht zerkauen. Prima!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 