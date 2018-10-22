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Arrêté
SCF782/17
260 ml
260 ml
9 mois et +
Cette tasse sans bec permet de boire au bord à 360°, comme un grand.
Cette tasse est conçue pour permettre aux dents de pousser correctement.
Cette tasse sans bec est dotée d'une valve exclusive à activation par les lèvres. Ainsi, le liquide ne quitte la tasse que lorsque votre enfant appuie ses lèvres au bord de la tasse. Entre deux gorgées, la valve se referme automatiquement. Vous n'aurez donc pas à vous soucier des fuites ou autres accidents.
2.5
sur 6
119
Avis
Loute53
22/10/2018
France
Tasse parfaite
Tasse parfaite pour apprendre à boire comme un grand légère et facile pour la transporter idéal également car pas de soucis de goutte à côté nettoyage facile . Je la recommande vivement .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF782 Tasse d'apprentissage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF782 Tasse d'apprentissage
Tchoutche
03/05/2013
France
Parfait
Cette tasse est parfaite en tous points. Elle est facile à monter, démonter, laver. L'enfant l'a faciment en mains et boit de manière autonome. L'âge minimum donné est de 12mois mais ma fille l'utilise depuis ses 6 mois. Elle n'a jamais réussi à boire avec une tasse à bec (y compris celle de cette marque). Cette tasse nous a vraiment facilité la vie. Je recommande vraiment. Seul bémol : lorsque ma fille de 10mois jette la tasse de toutes ses forces par terre, si celle-ci tombe sur une des anses, il arrive que la tasse se dévisse un peu et fuit. Mais rien de tragique.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF782/00 Tasse d’apprentissage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF782/00 Tasse d’apprentissage
Salemlechat
03/05/2013
France
Parfait
Cette tasse est parfaite en tous points. Elle est facile à monter, démonter, laver. L'enfant l'a faciment en mains et boit de manière autonome. L'âge minimum donné est de 12mois mais ma fille l'utilise depuis ses 6 mois. Elle n'a jamais réussi à boire avec une tasse à bec (y compris celle de cette marque). Cette tasse nous a vraiment facilité la vie. Je recommande vraiment. Seul bémol : lorsque ma fille de 10mois jette la tasse de toutes ses forces par terre, si celle-ci tombe sur une des anses, il arrive que la tasse se dévisse un peu et fuit. Mais rien de tragique.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF782/00 Tasse d’apprentissage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF782/00 Tasse d’apprentissage
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
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72% des dentistes spécialisés en pédiatrie consultés recommanderaient la technologie à activation labiale (recherche indépendante en ligne, États-Unis, avril 2016)