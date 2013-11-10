ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand
  • Aide à boire comme un grand

Arrêté

Philips AventTasse d'apprentissage

SCF784/00

4
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit
Aide à boire comme un grand
Facilite la transition d'une tasse à bec à une tasse classique sans rien renverser ! Grâce à la technologie d'activation par les lèvres, le liquide ne quitte la tasse que lorsque votre enfant appuie ses lèvres au bord de la tasse.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

La tasse idéale de transition quand bébé grandit

Aide à boire comme un grand

  • 340 ml

  • 340 ml

  • 12 mois et +

Pour boire au bord de la tasse à 360°, comme avec un verre de grand

Pour boire au bord de la tasse à 360°, comme avec un verre de grand

Cette tasse sans bec permet de boire au bord à 360°, comme un grand.

Pour un développement bucco-dentaire sain*

Pour un développement bucco-dentaire sain*

Cette tasse est conçue pour permettre aux dents de pousser correctement.

Technologie d'activation par les lèvres

Technologie d'activation par les lèvres

Cette tasse sans bec est dotée d'une valve exclusive à activation par les lèvres. Ainsi, le liquide ne quitte la tasse que lorsque votre enfant appuie ses lèvres au bord de la tasse. Entre deux gorgées, la valve se referme automatiquement. Vous n'aurez donc pas à vous soucier des fuites ou autres accidents.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
2
1

10/11/2013

Deutschland

Deutschland

Überragend!

Unsere Tochter (2 Jahre) hat bis jetzt immer noch ihr Fläschchen getrunken. Nachdem sie nicht gestillt wurde war sie das von Geburt an gewöhnt. Wir wollten ihr jetzt aber mal langsam beibringen, ihr Wasser nicht mehr aus der Flasche zu trinken - vor allem der Zähne wegen. Das war nicht so leicht, bis wir zufällig diesen Becher entdeckt haben. Was für eine Offenbarung! Endlich mal keine Schnabeltasse, sondern etwas, das wie bei den Erwachsenen funktioniert. Der Becher funktioniert wunderbar, sie ist von Anfang an mit ihm klar gekommen. Und Reinigung in der Spülmaschine ist für Kinder natürlich besonders wichtig. Wir haben jetzt noch einen Becher für die Kita besorgt!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher

20/05/2020

Nederland

Nederland

Kan niet kiezen welke kleur.

Waarschijnlijk dat mijn zoon er niet veel om geeft... ik zou wel graag de blauwe variant willen, maar kan dit nergens aangeven. Wel top dat jullie in deze corona tijd gratis bezorgen!

Cet avis a été rédigé pour SCF784/00 Grote-mensenbeker

Cet avis a été rédigé pour SCF784/00 Grote-mensenbeker

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 77 % des dentistes spécialisés en pédiatrie consultés s'entendent pour dire que ce gobelet permet un développement buccodentaire sain (recherche indépendante en ligne, États-Unis, avril 2016)

  2. 72% des dentistes spécialisés en pédiatrie consultés recommanderaient la technologie à activation labiale (recherche indépendante en ligne, États-Unis, avril 2016)