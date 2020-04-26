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Arrêté
SHB4205BK/00
HP 12,2 mm/concep. arrière ouverte
Intra-auriculaire
Les conduits acoustiques innovants dans les écouteurs permettent d'optimiser la circulation d'air et de produire des basses riches et profondes.
Les haut-parleurs puissants de 12,2 mm sont réglés pour reproduire un son clair et limpide.
La télécommande facile à utiliser vous permet de lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause, ainsi que de répondre à des appels téléphoniques d'une simple pression sur un bouton.
3.7
sur 6
13
Avis
L.123
26/04/2020
Deutschland
Angenehmer Tragekomfort
Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
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Schbaiderei
17/04/2020
Deutschland
Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten
Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
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Nikki2007
03/01/2020
Deutschland
Das Produkt ist super
Akku hält locker 8 Std. bei Dauerschleife der Musik.
Avantages
Vibrationsalarm bei Anruf
Contre
In weiss wird schnell schmutzig und wo das Kabel langgeht unten kratzt etwas durch die Einkerbung
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
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Les résultats réels peuvent varier