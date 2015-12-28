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Arrêté

Écouteurs intra-auriculaires BT® NFC

SHB5800WT/00

2.9

| (45) Avis

Intra-auriculaire SANS FIL, appairage NFC facile

Idéal pour écouter de la musique et passer des appels lorsque vous êtes en déplacement, le casque Bluetooth® intra-auriculaire SHB5800 dispose de haut-parleurs conçus avec précision pour des basses puissantes et un son équilibré. Il offre également des embouts confortables, un appairage NFC facile par simple contact, et des matériaux IPX2 résistants à l'humidité et à la sueur.

Voir tous les avantages

Basses puissantes

Intra-auriculaire SANS FIL, appairage NFC facile

  • HP 6 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

Étanchéité sonore parfaite pour éliminer les bruits extérieurs

Avec leurs haut-parleurs extrêmement compacts, ces écouteurs tiennent parfaitement dans votre oreille. Grâce à leur conception ergonomique, ils éliminent les bruits extérieurs afin de vous offrir une expérience d'écoute intense.

Caches en caoutchouc interchangeables (3 tailles) pour un meilleur confort

« Avec un choix de 3 tailles différentes de caches interchangeables (petite à grande), ce casque tient toujours parfaitement dans vos oreilles. »

Matériaux résistant à l'humidité et à la sueur, idéal pour le sport

Les matériaux IPx2 résistant à l'humidité et à la sueur sont parfaitement adaptés pour une utilisation en extérieur et la pratique sportive occasionnelle.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.9

sur 6

45

Avis

28/12/2015

France

France

La puissance du son Philips mais sans fils

Après un passage par les écouteurs intra-auriculaires Philips qui m'ont tous apporté satisfaction, avec ou sans microphone, j'ai reçu en cadeau la version sans fil en Bluetooth. Pour peu qu'on lise le mode d'emploi, la mise en route est simplissime, avec une astuce sur la durée de la pression sur le bouton central pour arrêter/éteindre ou démarrer l’appairage (jusqu'au clignotement bleu et blanc). Côté son, on retrouve exactement la chaleur des basses puissantes des autres intra-auriculaires, avec en plus un contrôle (changement de piste + volume) sur le câble qui relie les deux oreillettes. À titre personnel, ce type de son est exactement ce que j'attends. Je n'ai toujours pas compris ce qu'étaient les deux micro-poignées. Je les ai d'ailleurs oublié bien vite en les enlevant sans difficulté. La charge est rapide, l'autonomie que j'ai pu constater est de 3 à 4 heures. Même si les écouteurs sont plus encombrants que les autres intra-auriculaires ils tiennent en marche, en course à pieds. C'est incompatible avec un casque de moto, mais avec un bonnet, c'est parfait. Je les emporte tellement partout que j'ai réussi à perdre un embout, et comme il a un diamètre plus important que celui des autres intra-auriculaires, je suis un peu démuni, et je ne sais pas où en trouver en rempalcement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHB5800BK Écouteurs intra-auriculaires BT® NFC

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27/12/2014

Deutschland

Deutschland

Guter Klang und praktisch in der Handhabung!

Allgemein: Bei dem Philips SHB5800BK/00 Bluetooth In-Ear Kopfhörer sind die beiden In-Ears über ein ca. 60cm langes, flaches und gummiartiges Kabel miteinander verbunden. Die Verarbeitung wirkt gut und solide. Das relativ intuitive 4cm lange Bedienelement, befindet sich in einer Entfernung von ca. 8cm von dem linken In-Ear, mit dem sich die Bluetooth Kopplung aktivieren und deaktivieren lässt, sowie eine Musik/Telefonie-Steuerung zulässt. Laut, Leise, Stop, Start, vorheriges / nächstes Lied, Anruf annehmen, auflegen, Wahlwiederholung. Ebenfalls ist in dem Bedienelement das Mikrofon für die Nutzung als Freisprecheinrichtung untergebracht. Die Betriebsanzeige erfolgt optisch über eine LED (blau und weiß blinkend, je nach Funktion) am rechten In-Ear und akustisch über Töne. Geladen wird der Kopfhörer über ein Mini-USB Anschluß am rechten In-Ear. Zum Lieferumfang gehört ein ca. 15cm langes Mikro-USB Ladekabel, insgesamt 3 Paar auswechselbare schwarze Silikonstöpsel in drei Größen und zusätzliche in zwei Größen aus Gummi, die den Sitz im Ohr verbessern sollen. Der eingebaute Akku hält bei mir ca. eine Woche bei einer täglichen aktiven Nutzung (Musik hören oder telefonieren) von ca. 1 Std. Bei schwachem Akku gibt es einen sich wiederholenden Hinweiston. Bluetooth Kopplung: Bei mir klappte das pairing mit einem HTC One S als auch mit einem Lenovo Notebook auf anhieb und ist stabil, auch mit ein paar Meter Abstand im gleichen Zimmer. NFC Kopplung: Konnte mangels zur Verfügung stehender HW nicht getestet werden. Tragekomfort: Bei mir sitzt die mittlere Größe der Silikonstöpsel am besten in den Ohren. Man muß den In-Ear mit der richtigen Größe der Silikonstöpsel optimal an sein Ohr anpassen und relativ fest in das Ohr einstecken, dann kommt der Sound (besonders der Bass) auch gut rüber. Gleichzeitig werden systembedingt die Umgebungsgeräusche so am stärksten gedämpft. Die zusätzlichen Stabilisatoren helfen ein bisschen den In-Ear in seiner eingesteckten Position zu halten. Generell empfand ich das Tragen in der ersten Zeit ein bisschen gewöhungsbedürftig, habe mich aber schnell daran gewöhnt. Ebenfalls systembedingt werden Reibungsgeräusche vom Verbindungskabel an die In-Ears weitergeleitet und somit teilweise als störend empfunden. Sound: Wie bereits beim Tragekomfort erwähnt, ist es wichtig das der Kopfhörer richtig sitzt! Dann ist auch der Sound angenehm und ausgeglichen. Die Höhen kommen nicht zischend aber frisch, die Stimmen transparent und natürlich die Bässe kraftvoll und differenziert aber nicht zu weich. Die Lautstärke ist mehr als ausreichend für den täglichen Gebrauch. Fazit: Guter Bluetooth In-Ear Kopfhörer bei dem es endlich keinen Kabelsalat mehr gibt. - mit gutem Sound - ordentliche Akkulaufzeit - mit dem man nicht nur Musik hören, sondern auch noch telefonieren kann. - Positiv aufgefallen sind auch die Steuerungsmöglichkeiten bei Musik und Anrufen über das Bedienelement Guter Sound und praktisch in der Handhabung!

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Cet avis a été rédigé pour SHB5800BK Bluetooth-NFC-In-Ear-Kopfhörer

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13/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Perfect!

Best music quality and easy to use. 5-star rating!

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Cet avis a été rédigé pour SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

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