Allgemein: Bei dem Philips SHB5800BK/00 Bluetooth In-Ear Kopfhörer sind die beiden In-Ears über ein ca. 60cm langes, flaches und gummiartiges Kabel miteinander verbunden. Die Verarbeitung wirkt gut und solide. Das relativ intuitive 4cm lange Bedienelement, befindet sich in einer Entfernung von ca. 8cm von dem linken In-Ear, mit dem sich die Bluetooth Kopplung aktivieren und deaktivieren lässt, sowie eine Musik/Telefonie-Steuerung zulässt. Laut, Leise, Stop, Start, vorheriges / nächstes Lied, Anruf annehmen, auflegen, Wahlwiederholung. Ebenfalls ist in dem Bedienelement das Mikrofon für die Nutzung als Freisprecheinrichtung untergebracht. Die Betriebsanzeige erfolgt optisch über eine LED (blau und weiß blinkend, je nach Funktion) am rechten In-Ear und akustisch über Töne. Geladen wird der Kopfhörer über ein Mini-USB Anschluß am rechten In-Ear. Zum Lieferumfang gehört ein ca. 15cm langes Mikro-USB Ladekabel, insgesamt 3 Paar auswechselbare schwarze Silikonstöpsel in drei Größen und zusätzliche in zwei Größen aus Gummi, die den Sitz im Ohr verbessern sollen. Der eingebaute Akku hält bei mir ca. eine Woche bei einer täglichen aktiven Nutzung (Musik hören oder telefonieren) von ca. 1 Std. Bei schwachem Akku gibt es einen sich wiederholenden Hinweiston. Bluetooth Kopplung: Bei mir klappte das pairing mit einem HTC One S als auch mit einem Lenovo Notebook auf anhieb und ist stabil, auch mit ein paar Meter Abstand im gleichen Zimmer. NFC Kopplung: Konnte mangels zur Verfügung stehender HW nicht getestet werden. Tragekomfort: Bei mir sitzt die mittlere Größe der Silikonstöpsel am besten in den Ohren. Man muß den In-Ear mit der richtigen Größe der Silikonstöpsel optimal an sein Ohr anpassen und relativ fest in das Ohr einstecken, dann kommt der Sound (besonders der Bass) auch gut rüber. Gleichzeitig werden systembedingt die Umgebungsgeräusche so am stärksten gedämpft. Die zusätzlichen Stabilisatoren helfen ein bisschen den In-Ear in seiner eingesteckten Position zu halten. Generell empfand ich das Tragen in der ersten Zeit ein bisschen gewöhungsbedürftig, habe mich aber schnell daran gewöhnt. Ebenfalls systembedingt werden Reibungsgeräusche vom Verbindungskabel an die In-Ears weitergeleitet und somit teilweise als störend empfunden. Sound: Wie bereits beim Tragekomfort erwähnt, ist es wichtig das der Kopfhörer richtig sitzt! Dann ist auch der Sound angenehm und ausgeglichen. Die Höhen kommen nicht zischend aber frisch, die Stimmen transparent und natürlich die Bässe kraftvoll und differenziert aber nicht zu weich. Die Lautstärke ist mehr als ausreichend für den täglichen Gebrauch. Fazit: Guter Bluetooth In-Ear Kopfhörer bei dem es endlich keinen Kabelsalat mehr gibt. - mit gutem Sound - ordentliche Akkulaufzeit - mit dem man nicht nur Musik hören, sondern auch noch telefonieren kann. - Positiv aufgefallen sind auch die Steuerungsmöglichkeiten bei Musik und Anrufen über das Bedienelement Guter Sound und praktisch in der Handhabung!