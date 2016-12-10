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Arrêté

Casque Bluetooth® sans fil

SHB5900PK/00

4.1

| (18) Avis

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Bleu
Bleu
Noire
Noire
Rose
Rose
Vert
Vert
Violet
Violet

Des basses profondes, où que vous soyez

Équipés de haut-parleurs puissants, les écouteurs compacts SHB5900 Bluetooth® offrent jusqu'à 6 heures d'autonomie sans fil pour écouter votre musique. La fonction MusicChain permet d'appairer d'autres écouteurs compatibles, pour partager votre musique avec vos amis.

Voir tous les avantages

Connexion sans fil, son exceptionnel et maintien optimal

Des basses profondes, où que vous soyez

  • HP 8 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

  • NFC

MusicChain™ vous permet de partager facilement votre musique avec un ami

MusicChain™ vous permet de partager facilement votre musique avec un ami

MusicChain™ vous permet de partager facilement les pistes que vous écoutez avec un ami. Grâce à la technologie Bluetooth®, il vous suffit d'appuyer sur le bouton MusicChain™ de votre casque pour l'appairer à d'autres casques compatibles MusicChain™.

Tube acoustique ovale ergonomique pour un maintien confortable

Tube acoustique ovale ergonomique pour un maintien confortable

La forme ovale du tube acoustique repose sur de longues recherches relatives à la forme de l'oreille humaine. Conçu pour convenir à toutes les formes d'oreille, le tube de forme ergonomique assure un maintien optimal, pour un plaisir d'écoute total.

Haut-parleurs 8,6 mm performants produisant un son clair et puissant

Haut-parleurs 8,6 mm performants produisant un son clair et puissant

Les haut-parleurs 8,6 mm compacts et performants produisent un son précis aux basses puissantes, pour un plus grand plaisir d'écoute.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

18

Avis

2

10/12/2016

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Excellent écouteur Bluetooth

Écouteur polyvalent performant, simple d'utilisation, très compatible avec la plupart des appareils Bluetooth, seul la qualité du son qui est très bonne, reste perfectible.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHB5900BK Casque Bluetooth® sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHB5900BK Casque Bluetooth® sans fil

10/02/2016

France

France

Léger, son impeccable, bonne autonomie

Adepte du BT avec un ancien modèle à arceau de la même marque, je suis passé à l'intra auriculaire. L'appareil est très léger, le câble semble robuste et le son est très bon (il faut aimer les graves). La connexion BT est impeccable, l'appareil s'appaire en un clin d'oeil (je n'ai pas pu le faire en NFC, pas compris). L'autonomie est d'environ 5-6 jours si on l'utilise 2h par jour environ. Donc excellent.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones

17/06/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr sauberen Klang sowie Top Akku laufzeit

Kann diese Kopfhörer nur jedem gern empfehlen... Das Geld hat sich echt gelohnt dafür auszugeben

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Cet avis a été rédigé pour SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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