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Arrêté
SHB5900PK/00
Des basses profondes, où que vous soyez
Équipés de haut-parleurs puissants, les écouteurs compacts SHB5900 Bluetooth® offrent jusqu'à 6 heures d'autonomie sans fil pour écouter votre musique. La fonction MusicChain permet d'appairer d'autres écouteurs compatibles, pour partager votre musique avec vos amis.
HP 8 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
NFC
MusicChain™ vous permet de partager facilement les pistes que vous écoutez avec un ami. Grâce à la technologie Bluetooth®, il vous suffit d'appuyer sur le bouton MusicChain™ de votre casque pour l'appairer à d'autres casques compatibles MusicChain™.
La forme ovale du tube acoustique repose sur de longues recherches relatives à la forme de l'oreille humaine. Conçu pour convenir à toutes les formes d'oreille, le tube de forme ergonomique assure un maintien optimal, pour un plaisir d'écoute total.
Les haut-parleurs 8,6 mm compacts et performants produisent un son précis aux basses puissantes, pour un plus grand plaisir d'écoute.
4.1
sur 6
18
Avis
Totoone
10/12/2016
Suisse
Acheteur vérifié
Excellent écouteur Bluetooth
Écouteur polyvalent performant, simple d'utilisation, très compatible avec la plupart des appareils Bluetooth, seul la qualité du son qui est très bonne, reste perfectible.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB5900BK Casque Bluetooth® sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB5900BK Casque Bluetooth® sans fil
FredSav
10/02/2016
France
Léger, son impeccable, bonne autonomie
Adepte du BT avec un ancien modèle à arceau de la même marque, je suis passé à l'intra auriculaire. L'appareil est très léger, le câble semble robuste et le son est très bon (il faut aimer les graves). La connexion BT est impeccable, l'appareil s'appaire en un clin d'oeil (je n'ai pas pu le faire en NFC, pas compris). L'autonomie est d'environ 5-6 jours si on l'utilise 2h par jour environ. Donc excellent.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones
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Cet avis a été rédigé pour SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones
derhegga
17/06/2017
Deutschland
Sehr sauberen Klang sowie Top Akku laufzeit
Kann diese Kopfhörer nur jedem gern empfehlen... Das Geld hat sich echt gelohnt dafür auszugeben
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Les résultats réels peuvent varier.